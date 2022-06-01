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Berova: “Sine-i Millet cümlesi herkesin ağzına pelesenk olacak bir cümle değildir”

UBP Milletvekili Özdemir Berova, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

01 Haziran 2022 Çarşamba 09:53
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Berova: “Sine-i Millet cümlesi herkesin ağzına pelesenk olacak bir cümle değildir”

HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ın istifası hakkında konuşan Berova, “Bu konuda nasıl bir yol izleyeceğimize dair Parti olarak bir grup toplantısı yapacağız ve kendi içimizde değerlendirip partinin pozisyonunu değerlendireceğiz” ifadelerini kullandı.

Özersay’ın Sine-i Millet gibi önemli bir kavramı kullanmasını doğru bulmuyorum ve baktığımda da bu süreç çok garip buluyorum. Sine-i millet kavram olarak çok güçlü bir kavramdır. Kurtuluş Savaşı’nda Mustafa Kemal bulunduğu görevi bırakarak halka döndü ve yeni bir Cumhuriyet kurmak için Sine-i Millete döndü.  Özersay’ın yaptığı hareketlerle ve istifa gerekçeleri ile Sine-i millet kelimesinin içini doldurması mümkün değildir. Sine-i Millet cümlesi herkesin ağzına pelesenk olacak bir cümle değildir” dedi. 

Berova, “Özersay, yaptığı açıklamada HP’nin milletvekillerin mecliste geri çekilmesi yönünde bir tavır alacağını ifade etti. İstifa için ciddi anlamda bir gerekçeye ihtiyaç vardır. O gerekçe de artık görev yapamayacak durumda olmasıdır. Ama sürece baktığımızda Özersay önce PM’yi topladı ve millettekilerinin istifa etmesi yönünde karar üretti. Dün yaptığı açıklamada ise ‘kendi hür irademle aldığım bu karar’ diyor. Partinin diğer milletvekillerine danışmadığı konusunda kamuoyunda ifadeler ve söylemler var. Diğer 2 vekilden hala daha yapılmış bir açıklama yok. Nerede hür irade var? Tamamen şova yönelik bir hareket” şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Özdemir Berova
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