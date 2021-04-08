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BEROVA: “UBP’DE KAYBEDEN YOKTUR, GÖREV ALAN, ALAMAYAN VARDIR”

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Özdemir Berova, Kanal T’de katıldığı programda Serhat İncirli’nin sorularını yanıtladı.

08 Nisan 2021 Perşembe 09:51
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BEROVA: “UBP’DE KAYBEDEN YOKTUR, GÖREV ALAN, ALAMAYAN VARDIR”

GÜNDEM KIBRIS

Ulusal Birlik Partisi’nde hafta sonu gerçekleştirilecek olan Genel Sekreterlik seçimi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Berova, “Ben aktif siyasette şunu öğrendim ki, söylenen sözlerin çoğuna inanmayacaksın. Önemli olan realitedir. Ben de Genel Sekreterlik için başvurumu yaptım. Diğer arkadaşlar başvurularını yaptı mı, yapmadı mı bilmem. Parti içinde bu demokrasinin getirisi olarak, herkes aday olabilir. Bu işin kazananı, kaybedeni yoktur. Görev alan vardır, görev alamayan vardır. Ben seçilirsem, Girne İlçe Başkanlığı görevimi de bırakacağım” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Özdemir Berova
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