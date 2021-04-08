BEROVA: “UBP’DE KAYBEDEN YOKTUR, GÖREV ALAN, ALAMAYAN VARDIR”

GÜNDEM KIBRIS

Ulusal Birlik Partisi’nde hafta sonu gerçekleştirilecek olan Genel Sekreterlik seçimi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Berova, “Ben aktif siyasette şunu öğrendim ki, söylenen sözlerin çoğuna inanmayacaksın. Önemli olan realitedir. Ben de Genel Sekreterlik için başvurumu yaptım. Diğer arkadaşlar başvurularını yaptı mı, yapmadı mı bilmem. Parti içinde bu demokrasinin getirisi olarak, herkes aday olabilir. Bu işin kazananı, kaybedeni yoktur. Görev alan vardır, görev alamayan vardır. Ben seçilirsem, Girne İlçe Başkanlığı görevimi de bırakacağım” dedi.