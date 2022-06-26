Künye
Kıbrıs 32
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Eroinden mahkemeye çıkarıldılar!
Eroinden mahkemeye çıkarıldılar!
Sapık cezaevine gönderildi!
Sapık cezaevine gönderildi!
Sahte paracılar cezaevine gönderildi
Sahte paracılar cezaevine gönderildi
Zanlının kanında uyuşturucu maddeye rastlandı
Zanlının kanında uyuşturucu maddeye rastlandı
Sahte emlakçı öğrenci çıktı!
Sahte emlakçı öğrenci çıktı!
Flaş Haber
Sennaroğlu'ndan acil duyuru!
Kapat

Berova ve Candan, AKPA başkanı ile görüşme gerçekleştirdi

Cumhuriyet Meclisi Avrupa Konseyi Parlamenterler  Asamblesi (AKPA) heyeti üyeleri UBP Milletvekili Özdemir Berova ve CTP Milletvekili Armağan Candan, AKPA  Başkanı Tiny Kox ile görüştü.

26 Haziran 2022 Pazar 17:47
0 Okunma
Berova ve Candan, AKPA başkanı ile görüşme gerçekleştirdi
banner48

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AKPA Genel Kurul toplantısı için Strasbourg’ta bulunan Cumhuriyet Meclisi heyeti çeşitli temaslar ve ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Başta Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısı olmak üzere bir çok konunun ele alındığı toplantılara katılan Cumhuriyet Meclisi heyeti, ayrıca İrlanda Dışişleri Bakanı, Yunanistan Cumhurbaşkanı ve Hollanda Kralı’nın AKPA Genel Kurul hitaplarını da takip etti.

 AKPA Başkanı Tiny Kox ile yapılan görüşmede Kıbrıs ile ilgili güncel gelişmeler hakkında bilgi alışverişinde bulunan milletvekilleri Berova ve Candan, Başkan Kox ile önümüzdeki dönemde Kıbrıs Türk heyetinin AKPA çalışmaları bağlamında yapılabileceklere dair değerlendirmelerde bulundu.

Genel Kurul çalışmaları sırasında ve AKPA Başkanı ile yapılan görüşmede Cumhuriyet Meclisi heyetine Strasbourg Temsilcisi Ayda Soylu eşlik etti. Heyet AKPA Genel Kurul çalışmalarını tamamlayarak yurda döndü

Anahtar Kelimeler:
AKPAÖzdemir BerovaArmağan Candan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Matbaada hırsızlık suçu
Matbaada hırsızlık suçu
KTMMOB, yasal düzenlemeler yapılmasını istedi
KTMMOB, yasal düzenlemeler yapılmasını istedi
Dikkat elektrik kesintisi!
Dikkat elektrik kesintisi!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim