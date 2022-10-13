Berova ve Candan Strazburg'ta...

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre 10-14 Ekim tarihlerinde Fransa’nın Strazburg kentinde düzenlenen AKPA Genel Kurulu’nun gündeminde Ukrayna-Rusya ve Ermenistan-Azerbaycan geriliminin yanı sıra Batı Balkanlar’daki durum, Schengen sisteminde reform çağrısı yapılmasını ön gören tasarı, İslamofobi ile mücadele, göç yönetimi ve mülteciler sorunu ve Türkiye’nin Avrupa Konseyi’ndeki uluslararası yükümlülükleri hakkındaki denetim raporu gibi pek çok konu yer aldı.

AKPA Genel Kurul toplantıları çerçevesinde toplanan Siyasi İşler ve Demokrasi Komitesi’nde ise İtalyan Milletvekili Piero Fassino’nun raportörlüğünü yaptığı Kapalı Maraş raporu da gündemde yer aldı.

Komite toplantısında Raportör Fassino, 6-8 Haziran tarihlerinde Kıbrıs’a gerçekleştirdiği ziyaretine değinerek önümüzdeki günlerde kaleme alacağı rapor hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Milletvekilleri Berova ve Candan da Fassino’nun ardından söz alarak görüşlerini komiteye aktardı. Azeri, Yunan, Rum ve Türk delegasyonuna mensup milletvekillerinin de üzerinde görüşlerini ortaya koyduğu raporun nihai hali, komitenin sonraki toplantılarında ortaya çıkacak.

Milletvekillerinin aktif olarak takip ettiği Genel Kurul tartışmaları bağlamında da UBP Girne Milletvekili Özdemir Berova, Genel Kurul’un 11 Ekim Çarşamba günkü gündeminde yer alan “İslamofobi veya Müslüman Karşıtı Irkçılıkla Mücadele” konulu rapor hakkındaki görüşlerine ilişkin yazılı konuşma metnini Genel Kurul raporuna geçirtmek üzere AKPA Sekretaryasına iletti.

Milletvekilleri ayrıca AKPA nezdindeki siyasi grup toplantılarına katıldı. UBP Milletvekili Özdemir Berova, Avrupa Muhafazakârlar/Demokratik Birlik Grup toplantılarına katılırken, CTP Milletvekili Armağan Candan da Sosyalist, Demokrat ve Yeşiller Grup toplantılarında yer aldı.

Cumhuriyet Meclisi Heyeti’nin AKPA nezdinde gerçekleştirdiği temaslar sırasında KKTC Strazburg temsilciğinden I. Sekreter Havva Ülgen ve II. Sekreter Hasan Varoğlu ile Cumhuriyet Meclisi Basın ve Dış ilişkiler Memuru Görkem Reis eşlik etti.