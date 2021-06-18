Berova’dan Şahali'ye jet yanıt "dejavu yaşadım"

Çiğdem AYDIN - GÜNDEM KIBRIS

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Özdemir Berova, Çiğdem Aydın'la Günaydın programına katılarak gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi. Gündemdeki erken seçim tartışmalarını değerlendiren Berova, halkın gündeminde seçim değil geçim var dedi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Erkut Şahali’nin “hükumet seçimden korkuyor” sözlerine de yanıt veren Berova, “Erkut arkadaşımız 2017 yılının Aralık ayında da benzer bir konuşma yapmıştı. O dönemin UBP Genel Başkanı da hodri meydan demişti seçime gidildi CTP’nin vekil sayısı 2018 de 21’den 12 vekile düştü. O dönemde de seçimden UBP korkuyor demişlerdi kendisine hatırlatırım” dedi.

"UBP SEÇİMDEN KORKMAZ HER DAİM HAZIRIZ"

Ulusal Birlik Partisinin seçimden korkmadığını belirten Berova,UBP deyim yerindeyse seçim partisidir ve her daim seçime hazırdır dedi. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşulların yavaş yavaş da olsa rayına girmesi gerektiğine dikkat çeken Berova, birkaç ayda ekonomi ağır aksak da olsa rayına oturacak ve zaten seçime gidilecek o gün geldiğinde UBP tüm kadrolarıyla seçime hazırdır ama halkın gündemi şu anda seçim değil ekonomidir , geçimdir dedi.

“GÜLŞAH RENKLİ BİR KİŞİLİK”

Muhalefet milletvekili Halkın Partisi Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu’nun meclis kürsüsünden hükumete verdiği karne notunu da değerlendiren Berova, Gülşah arkadaşımız renkli bir kişiliktir dedi.