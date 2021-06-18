Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kadına şiddet bitmiyor
Kadına şiddet bitmiyor
Çaldığını itiraf etti
Çaldığını itiraf etti
16 yaşında hırsızlık!
16 yaşında hırsızlık!
Arkadaşının pasaportunu çaldı
Arkadaşının pasaportunu çaldı
5 yıldır aranıyordu , tutuklandı
5 yıldır aranıyordu , tutuklandı

Berova’dan Şahali'ye jet yanıt "dejavu yaşadım"

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Özdemir Berova, Çiğdem Aydın'la Günaydın programına katılarak gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi. Gündemdeki erken seçim tartışmalarını değerlendiren Berova, halkın gündeminde seçim değil geçim var dedi.

18 Haziran 2021 Cuma 12:45
229 Okunma
Berova’dan Şahali'ye jet yanıt "dejavu yaşadım"

Çiğdem AYDIN - GÜNDEM KIBRIS

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Özdemir Berova, Çiğdem Aydın'la Günaydın programına katılarak gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi. Gündemdeki erken seçim tartışmalarını değerlendiren Berova, halkın gündeminde seçim değil geçim var dedi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Erkut Şahali’nin “hükumet seçimden korkuyor” sözlerine de yanıt veren Berova, “Erkut arkadaşımız 2017 yılının Aralık ayında da benzer bir konuşma yapmıştı. O dönemin UBP Genel Başkanı da hodri meydan demişti seçime gidildi CTP’nin vekil sayısı 2018 de 21’den 12 vekile düştü. O dönemde de seçimden UBP korkuyor demişlerdi kendisine hatırlatırım” dedi.

"UBP SEÇİMDEN KORKMAZ HER DAİM HAZIRIZ"

Ulusal Birlik Partisinin seçimden korkmadığını belirten Berova,UBP deyim yerindeyse seçim partisidir ve her daim seçime hazırdır dedi. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşulların yavaş yavaş da olsa rayına girmesi gerektiğine dikkat çeken Berova, birkaç ayda ekonomi ağır aksak da olsa rayına oturacak ve zaten seçime gidilecek o gün geldiğinde UBP tüm kadrolarıyla seçime hazırdır ama halkın gündemi şu anda seçim değil ekonomidir , geçimdir dedi.

“GÜLŞAH RENKLİ BİR KİŞİLİK”

Muhalefet milletvekili Halkın Partisi Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu’nun meclis kürsüsünden hükumete verdiği karne notunu da değerlendiren Berova, Gülşah arkadaşımız renkli bir kişiliktir dedi.

Anahtar Kelimeler:
Özdemir BerovaÇiğdem AydınÇiğdem Aydınla Günaydın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mevlüt Çavuşoğlu, Tahsin Ertuğruloğlu ile Antalya’da görüştü
Mevlüt Çavuşoğlu, Tahsin Ertuğruloğlu ile Antalya’da görüştü
KTÖS: ”Öğretmenlere Verilen Aşı Kartları Barkodsuz”
KTÖS: ”Öğretmenlere Verilen Aşı Kartları Barkodsuz”
Kadına şiddet bitmiyor
Kadına şiddet bitmiyor
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim