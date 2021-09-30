Künye
Kıbrıs 26
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Arabanın camını kırıp hırsızlık yaptı
Arabanın camını kırıp hırsızlı yaptı
Kendisini aldattığını düşünmüş
Kendisini aldattığını düşünmüş
Ölümlü kaza zanlısı cezaevinde bekleyecek!
Ölümlü kaza zanlısı cezaevinde bekleyecek!
Uyuşturucu zanlısına 2 gün daha ek tutukluluk
Uyuşturucu zanlısına 2 gün daha...
AdaPass Skandalı! Sahte Adapass kaydı yapan şahıs tutuklandı
Sahte Adapass kaydı yapan şahıs...
banner107

Bertan Zaroğlu: “Baraj sorunumuz yok”

Millet Partisi Genel Başkanı Bertan Zaroğlu, Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu

30 Eylül 2021 Perşembe 09:55
168 Okunma
Bertan Zaroğlu: “Baraj sorunumuz yok”
banner108

Bahar Sancar - Özel Haber

ŞAİBELERLE DOLU BİR HÜKÜMETE DESTEK VERMEK DOĞRU MU?”
Millet Partisi Genel Başkanı Bertan Zaroğlu, Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Meclis oturumunun açılmasında nisaba destek verip vermeyeceğinin sorulması üzerine Zaroğlu hükümete nisapta destek vermeyeceğini söyleyerek, “Şaibelerle dolu bir hükümete destek vermek mi doğru olan yoksa hatanın hata olduğunu söylemek mi? Bu hükümetin gitmesi benim sorumluluğumdur. Çünkü halkın menfaatine yaptıkları bir iş yok” dedi. 

“BARAJ SORUNUMUZ YOK”
DP ile bir iş birliğinin olup olmadığının sorulması üzerine Zaroğlu, “Hiç olmadı. Ama ittifakların önünün açılması gerektiğini ben 2 yıldır savunuyorum. Seçim sistemiyle ilgili ifadelerim ortadadır. Bu ülkede seçim barajının arttırılması ve ittifakların önünün açılması gerektiğini hep söyledim” şeklinde konuştu. Önümüzdeki süreçte de bunun karar vericisinin kendisi olmadığının altını çizen Zaroğlu, böyle bir konjonktür oluştuğu durumda parti meclisinin toplanıp bunu tartışacağını ve karar verici merci olduğunu söyledi. Konuşmasının devamında “Benim baraj sorunum yok” diyen  Zaroğlu, “2012 kişiyle istifa etmiş, elinde somut bir  dayanağı olan birisiyim. Dışarıdan yeni katılan ve yeni ekip arkadaşlarımın varlığı, elimizdeki imkânları da gördüğüm için bunu bu kadar net söylüyorum. Bunun için bir ankete veya kamuoyu araştırmasına gerek yok. Çünkü tüm kamuoyunun önünde yaşandı tüm süreç. Millet Partisi siyasete çığ gibi düşecek” şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Bertan ZaroğluÇiğdem AydınÇiğdem Aydınla GünaydınMillet Partisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
93 öğrenci, 6 öğretmen pozitif
93 öğrenci, 6 öğretmen pozitif
Üstel, Kamu-İş heyetini kabul etti
Üstel, Kamu-İş heyetini kabul etti
Türkiye Milli Güvenlik Kurulu’nda gündem KKTC
Türkiye Milli Güvenlik Kurulu’nda gündem KKTC
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim