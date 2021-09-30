Bertan Zaroğlu: “Baraj sorunumuz yok”

Bahar Sancar - Özel Haber

ŞAİBELERLE DOLU BİR HÜKÜMETE DESTEK VERMEK DOĞRU MU?”

Millet Partisi Genel Başkanı Bertan Zaroğlu, Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Meclis oturumunun açılmasında nisaba destek verip vermeyeceğinin sorulması üzerine Zaroğlu hükümete nisapta destek vermeyeceğini söyleyerek, “Şaibelerle dolu bir hükümete destek vermek mi doğru olan yoksa hatanın hata olduğunu söylemek mi? Bu hükümetin gitmesi benim sorumluluğumdur. Çünkü halkın menfaatine yaptıkları bir iş yok” dedi.

“BARAJ SORUNUMUZ YOK”

DP ile bir iş birliğinin olup olmadığının sorulması üzerine Zaroğlu, “Hiç olmadı. Ama ittifakların önünün açılması gerektiğini ben 2 yıldır savunuyorum. Seçim sistemiyle ilgili ifadelerim ortadadır. Bu ülkede seçim barajının arttırılması ve ittifakların önünün açılması gerektiğini hep söyledim” şeklinde konuştu. Önümüzdeki süreçte de bunun karar vericisinin kendisi olmadığının altını çizen Zaroğlu, böyle bir konjonktür oluştuğu durumda parti meclisinin toplanıp bunu tartışacağını ve karar verici merci olduğunu söyledi. Konuşmasının devamında “Benim baraj sorunum yok” diyen Zaroğlu, “2012 kişiyle istifa etmiş, elinde somut bir dayanağı olan birisiyim. Dışarıdan yeni katılan ve yeni ekip arkadaşlarımın varlığı, elimizdeki imkânları da gördüğüm için bunu bu kadar net söylüyorum. Bunun için bir ankete veya kamuoyu araştırmasına gerek yok. Çünkü tüm kamuoyunun önünde yaşandı tüm süreç. Millet Partisi siyasete çığ gibi düşecek” şeklinde konuştu.