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Bertan Zaroğlu: “UBP 26 vekile yükselebilir, erken…”

UBP'li Bertan Zaroğlu "henüz erken, tek başına iktidar imkanımız var" dedi.

23 Ocak 2022 Pazar 20:21
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Bertan Zaroğlu: “UBP 26 vekile yükselebilir, erken…”
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UBP Milletvekili adayı Bertan Zaroğlu, “Lefkoşa’da son durum nedir?” sorusuna karşılık seçim gayri resmi ilk sonuçlarına ilişkin katıldığı tv programında şu ilk değerlendirmeyi yaptı;

“Halkımıza hayırlı olsun. Sonuçları takipteyiz. Sonuçların henüz neticelenmemesi nedeniyle tek başına iktidar olamıyoruz söylemini kabul etmek mümkün değil. Barajı geçip geçilmemesi (TDP) ile alakalı. Bu da UBP’nin 26 vekile yükselebileceğini, CTP’nin de 19’dan 18’e düşme durumu var. Lefkoşa’da vekil sayısı 7 görünüyor ancak 26. Vekil bu hesapla Lefkoşa’da8. Vekili de çıkarabilir…”

Kaynak : Kıbrıs Postası

Son Güncelleme: 23.01.2022 22:52
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