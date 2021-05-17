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Bertan Zaroğlu yeni parti mi kuracak?

17 Mayıs 2021 Pazartesi 10:22
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Bertan Zaroğlu yeni parti mi kuracak?

Gündem Kıbrıs'ta canlı yayına katılan Gündem Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Alihan PEHLİVAN bu hafta içerisinde Bertan ZAROĞLU'nun partiden istifa edeceğini ve yeni parti kuracağını iddia etti.

Zaroğlu, Havadis Web TV'de yaptığı açıklamasında ise, “Erhan Bey çıkıp televizyon programında 9 bin 500 üyemiz var. Bizim o kadar üyemiz yok. Gelip de oy kullanabilen üye sayımız 8 bin kusur. Şu an fiilen 6 bin üyesi var Yeniden Doğuş Partisi’nin. Parti bir deprem yaşıyor. Erhan Bey, hala insanlara hayal satıyor. Bu üyelerin yarısı istifa etmeyi de düşünüyor. Hodri meydan, çıksın gelsin, halkın önünde konuşalım. Bu partiyi bölmüştür Sayın Arıklı, ama suçu da Bertan Zaroğlu’na atıyor. Erhan Arıklı’nın derdi, Lefkoşa’dan milletvekili adayı olabilmektir” dedi...

Son Güncelleme: 17.05.2021 10:28
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