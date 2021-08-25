Bertan Zaroğlu’dan tüp zammı tepkisi!

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Zaroğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın ; daha önce yaptığı “zam olmayacak” açıklamalarını hatırlatarak; “yalancının mumu yatsıya kadar yanar” dedi.

Zaroğlu’nun açıklaması şu şekilde;

Günlerdir market market dolaşıp

tüp arayan vatandaş, sonunda açıklanan 17 TL’lik zamla tüpe kavuşacak ..

Türkiye’de yaşı 50’nin üzerinde olanların dün gibi hatırladığı tüp kuyruklarının bugün Kıbrıs’ta da yaşanması belki yüzleri kızartması gerekir ancak Ekonomi ve Enerji Bakanı

şimdi de “Sizi tüp kuyruklarından kurtardık” diye mi övünecek?

Orasını gerçekten bilmiyorum ..

vatandaşa “Hayatı ucuzlatacağız” diye naralar atan,

Koltuğa oturur oturmaz tüpe yaptığı 5 TL’lik indirimden tornistan geri kıvırıp

birkaç ay sonra tüpe tekrar zam yapan Sayın bakan bununla da yetinmedi ..

Vatandaşın mutfağında aşını pişirdiği tüp gaza önce ‘ZAM OLMAYACAK’ diye açıklama yapıp bugün 17 lira daha zam yaptırdı ..

Yalancının mumu yatsıya kadar yanar!

Çevrenizde dağıttığınız menfaatlerden faydalananlar arasindan belki kendinize inanacak bir kaç kişi bulabilirsiniz Ancak

Tüpün fena patladı Sayın bakan!

Halk, benim erkenden gördüğüm

gerçek yüzünüzü görmeye başladı ..

Şimdi gidip 17 TL’lik zammı fakire fukaraya garibe gurabaya anlat bakalım ..

İnsanlar tüp yok diye bebeklerine mama yapamadı!

Tüp gaz işletmeleri başta olmak üzere satış yapan marketlere denetimlerin artması lazım diye diye dilimizde tüy bitti ..

Denetim yasasının verdiği yetkiye göre olan malı satmamak suçtur.

Bu stokçuluğa, istifçiliğe girer.

Yasaya göre de var olan malın rayiç bedelinin yüzde 20 cezası vardır ..

Ancak bakanlıkta ses yok!

Bugün yalandan bir firmaya ihbar üzerine denetim yapmışlar

Halkın menfaatine olan böyle bir konu da ihbar beklemeye gerek mi vardı?

Fakir fukarayı, garip gurabayı ezenlere karşı devletin demir yumruğunu indiremediniz!

Elbette memleket yanarken Kırgısiztan’da olan sayın Arıklı’nın halkın boğaz derdinden daha önemli işleri vardır; lakin lütfedip telefon aracılığı ile ticaret dairesi müdürünü arayıp bu hengameye son verebilirdi ..

Başta tüpü patlayan Arıklı olmak üzere hükümet eden herkesi tebrik ediyorum ..

Bu kadar istikrarsız bir bakanlık ve yönetim ancak bu şekilde müthiş bir istikrarla yüz kızarmadan savunulabilirdi ..

Neyse artık

Patlayan tüpün hasarını da seçim sandığı kurulduğunda göreceksiniz ..