BERTAN ZAROĞLU’NDAN EZİCİ GALİBİYET

YDP Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu, YDP’nin yeni parti Genel Sekreteri oldu. Dün akşam YDP’de gerçekleşen Parti Genel Sekreterliği seçiminde Bertan Zaroğlu büyük bir farkla Genel Sekreterliğe seçildi. YDP Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi ve Turizm eski Bakanı Enver Öztürk’ü büyük bir farkla geçen Zaroğlu, 106 oy aldı. Öztürk ise Genel Sekreterlik yarışına 64 oy alarak Zaroğlu’nun gerisinde kaldı.

YDP’DE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK Mİ OLACAK?

Bertan Zaroğlu’nun neredeyse iki kat oy alarak Genel Sekreterliğe seçilmesinin ardından, parti içerisinde Genel Başkanlığa en yakın isim olduğu konuşulmaya başlandı. Zaroğlu’nun farklı galibiyetinin parti içindeki dengelerin değiştiğinin bir göstergesi olduğunu yorumlayan YDP’ye yakın çevreler, önümüzdeki günlerde köklü değişimlerin olabileceğinin sinyalini verdi.