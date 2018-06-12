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Beş aydır ülkede kaçak

Mahmut Üsküdarlı’nın ev tadilatı için verdiği bin 490 TL’yi çaldığı iddiası ile tutuklanan Muhammed Necmi Kömürcüler’in yeni bir suçu ortaya çıktı

12 Haziran 2018 Salı 11:20
Beş aydır ülkede kaçak

Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Mahmut Üsküdarlı’nın ev tadilatını yapmak üzere anlaşan ve bin 490 TL para alan Muhammed Necmi Kömürcüler’in, parayı zimmetine geçirme soruşturması devam ederken ülkede kaçak olduğu ortaya çıktı.

Zanlı dün teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının ülkede yasal statüsü olmadığına dikkati çekerek davaları görüşülünceye kadar 20 günü geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Şikayet geri çekildi

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Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Anıl Derindağ Muhammed Necmi Kömürcüler’in 2018 yılı Mayıs ayı içerisinde Girne’de meydana gelen “Emanetçi Tarafından Sirkat” suçundan tutuklu olduğunu belirtti.

Anıl Derindağ, müşteki Mahmut Üsküdarlı’dan ev tadilatı için bin 490 TL para alan zanlı Muhammed Necmi Kömürcüler’in, söz konusu paranın 600 TL’sini sirkat ettiği iddiasıyla yapılan şikâyet üzerine gözaltına alındığını ifade etti.

Zanlının söz konusu suçlamaları kabul etmediğini ve müştekiden alması gereken parayı aldığına yönelik beyanda bulunduğunu kaydeden Derindağ, alınan tutukluluk süresinde zanlı aleyhindeki şikayetin geri çekildiğini kaydetti.

Derindağ, yapılan soruşturma neticesinde zanlının 22 Aralık’ta çalışma iznin dolduğunu ve 5 aydır ülkede kaçak olarak kaldığının tespit edildiğini ifade etti.

Soruşturmanın neticelendirildiğini ifade eden polis, zanlının davaları görüşülünceye kadar yargılanmadan kaçmasını engellemek için cezaevine hükümsüz tutuklu olarak gönderilmesini talep etti.

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