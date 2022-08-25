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BES Başkanı Yalınkaya: “Son noktayı yargı koyacak”

25 Ağustos 2022 Perşembe 10:28
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BES Başkanı Yalınkaya: “Son noktayı yargı koyacak”


Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, Meclis Genel Kurulu’nda oy çokluğu ile kabul edilen "Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı" ile ilgili son noktayı yargının koyacağını vurguladı.

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirinin "Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı"nın Meclis’ten geçmesinin ardından sendikanın izleyeceği yolu sorması üzerine BES Başkanı Mustafa Yalınkaya, “Bu yargıya taşınacak. Muhalefet zaten bunu açıklamıştı. Biz de destek vereceğiz” yanıtını verdi. Yalınkaya, bahse konu tasarı Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yargıya başvurulacağını da belirtti.

“Biz reforma karşı değiliz. Ancak sadece harita ve sayı üzerinden reform yapılmaya çalışılıyor” diyen Yalınkaya, tüm belediyelerin tüzel kişiliklerinin ortadan kaldırılma tehlikesinin olduğunu söyledi. Kendisine dünkü Genel Kurul’u izleme yasağı getirildiğini ve bir saatten sonra oturumu yakından takip edemediğini ifade eden Yalınkaya, “Tasarının Meclis’e geldiği halinden daha da karmaşık hale geldiği söyleniyor” dedi.

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