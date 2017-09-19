BES: "Belediye'nin bütçesi çöktü, yasa dışı maaş veriliyor"

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, Lefke Belediyesi’nin “yasa dışı maaş uygulaması” yapıldığını savunarak, konuyu yargıya taşıyacaklarını açıkladı.

Yalınkaya ile sendika avukatı Burçin Gürçağ, bugün sendika lokalinde konuya ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Yalınkaya, Lefke Belediye Meclisi’nin, Belediye Başkanı Aziz Kaya’nın önerisiyle aldığı “Göç Yasası” olarak bilinen 47/2010 sayılı yasaya tabi olan üniversite mezunlarının, barem 3-4’ten ve yaptıkları iş, sorumluluklar, çalışmış olduğu yıllar dikkate alınarak yerleştirilmesi kararını eleştirdi.

Yalınkaya, “yasa dışı maaş uygulamasının ve ödenen maaş fazlasının” geri alınmasını talep etti.

“YASALARA AYKIRI”

Lefke Belediyesi ile Toplu İş Sözleşmesi imzalamalarının hemen arkasından bu kararın alındığını belirten Yalınkaya, kararın sözleşmeye ve yasalara aykırı olduğunu kaydetti.

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya’nın yaptığı öneri ve ardından alınan kararın “üzücü olduğunu” söyleyen Yalınkaya, yaşanan sürecin sendikanın bilgisi dışında gerçekleştiğini kaydetti.

Konuyu yargıya taşıyacaklarının altını çizen Yalınkaya, “Bu yapılan, yasa, yönetmelik, sözleşme ve etik değerleri tanımamaktır” dedi.

“AYRICALIKLI BİR GRUBUN ÇIKAR ELDE ETMESİNE YARAYACAK”

“Bu karar ayrıcalıklı bir grubun çıkar elde etmesine yarayacak” diyen Yalınkaya, yasa dışı maaş uygulamasının ve ödenen maaş fazlasının geri alınmasını talep etti.

Üniversite mezuniyetinin dikkate alınması, atama ve derece konularının yasalarla belirlendiğini belirten Yalınkaya, işçi ve memur alımının kurallarının belli olduğunu kaydetti.

Yalınkaya, tüm bunların yasa ve Toplu İş Sözleşmeleri doğrultusunda yapılması gerektiğini, Belediye Meclisi’nin buna yetkisi olmadığını ifade etti.

Belediye Meclis üyelerinin “yanılgıya düşürüldüğünü” savunan Yalınkaya, konuyu yargıya taşıyacaklarını söyledi.

“BELEDİYELER DİSİPLİNE EDİLMELİ”

Belediyelerin yaşadığı sorunlarla ilgili değerlendirmede bulunan Yalınkaya, Esentepe Belediyesi’nin üç maaş geride olduğunu, bu duruma rağmen, şirketler kurdurularak yeni istihdamlar yapıldığını iddia etti.

İçişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlara çağrı yapan Yalınkaya, yasalarda gerekli düzenlemelerin yapılması ve belediyelerin disipline edilmesi talebinde bulundu.

Yenierenköy Belediyesi’nde yaşanan sorunlara da değinen Yalınkaya, bu belediyede maaş ödemelerinde iki maaş geriden gidildiğini, sorunlara çözüm bulunmadığını söyledi.

Yenierenköy Belediye Başkanı Mehmet Kadı’yı eleştiren Yalınkaya, belediyenin kurtulması amacıyla ellerinden geleni yaptıklarını ancak sonrasında süreçten dışlandıklarını, şu anda siyaset ve adam kayırıcılığı yapıldığını, durumun ağırlaşmakta olduğunu savundu.

Yalınkaya, “Buradan Polis Genel Müdürlüğü’ne de çağrı yapıyorum; eğer herhangi bir çalışan zarar görürse bunun sorumlusu Kadı’dır” dedi.

“BELEDİYELER ÜÇ AY SONRA BATAR”

Belediyeleri bekleyen bir kriz bulunduğunu savunan Yalınkaya, “Belediyeler Yasası”nın Meclis açılır açılmaz geçmemesi halinde en az 1 Ocak 2018’de 19 belediyenin maaş ödeyemez duruma geleceğini ileri sürdü.

Konuyu İçişleri Bakanlığı’nın gündemine getirdiklerini söyleyen Yalınkaya, yasanın Bakanlar Kurulu’nda görüşüleceğini ve son rötuşlar yapılarak Meclis’e sevk edileceğini öğrendiklerini dile getirdi.

“İSTİHDAM YAPMASINLAR”

Seçimlerin yaklaştığını anımsatan Yalınkaya, belediyelere yeni istihdamlar yapılmaması gerektiğini vurguladı.

Yalınkaya, “Belediyelerin bütçeleri çökmüştür. İstihdama gitmesinler” diye konuştu.

GÜRÇAĞ: “YARGIYA TAŞINACAK”

BES avukatı Burçin Gürçağ da, Lefke Belediye Meclisi’nin ürettiği kararı değerlendirdiklerini söyleyerek, konunun yargıya taşınacağını belirtti.

Alınan kararın mevzuatlara ve Belediye Personel Yasası’na aykırı olduğu görüşünü ifade eden Gürçağ, Belediye Meclisi’nin bu kararı üretemeyeceğini söyledi.