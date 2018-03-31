BES, çalışanlar konusunda kararlı

Yeni Bakış'tan Eniz Orakcıoğlu'nun haberine göre, Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, Yeni Erenköy Belediyesi ve çalışanları ile ilgili gelinen noktayı değerlendirdi. Yalınkaya, Yeni Erenköy ve Karpaz belediyelerinin birleştirilmesine karşı olmadıklarını vurgulayarak, “Ama içerikte bazı durumlar kabul edilemez. Bizim önceliğimiz belediye çalışanlarının geleceğini korumaktır” şeklinde konuştu.

“Çalışanların geleceği önceliğimizdir”

Mustafa Yalınkaya, Hükümetin, Karpaz ve Yeni Erenköy belediyelerini birleştirme çalışması yaptığını belirterek, “Biz sendika olarak iki belediyenin birleştirilmesine destek veriyoruz ama içerikte kabul edemeyeceğimiz bazı durumlar var. Bilindiği üzere bizim için öncelik çalışanlardır ve Yeni Erenköy’de 112, Karpaz’da da 40 küsur çalışan vardır. Bu noktada birleştirilen belediyelerde personelin geleceği bizim birinci sıradaki önceliğimizdir. Dolayısıyla detaylı bir çalışma yapmak için cuma gününe kadar bir süre istedik. Çünkü hükümet kendine göre radikal kararlar vereceklerini bize aktardı, bu noktada da belediyeleri birleştirelim ama önemli olan çalışanların geleceğidir diyerek cuma gününe kadar süre istedik. Bu süreyi Başbakan Tufan Erhürman bize verdi. Sendika olarak biz de pazartesiden itibaren çalışmalarımıza başlayacak ve hafta sonuna kadar bitirip Başbakana sunacağız. Sonraki aşamada da görüşeceğimiz bu çalışma üzerinde bir sonuç alınıp, alınmayacağını göreceğiz” dedi.

“Personeli kapıya koyarsanız belediyeciliğin önemi kalmaz”

Yeni Erenköy Belediyesi çalışanlarının işten çıkarılmasını kabul edemeyeceklerini ve çalışanların geleceğinin önemli olduğunu vurgulayan Yalınkaya, “Belediyecilik denildiğinde akla hizmet gelir. Hizmeti ise personel verir ve personeli eğer kapının önüne koyarsanız o zaman belediyeciliğin önemi kalmaz” şeklinde konuştu.

“Sorun 3 buçuk seneliktir”

Çalışanların bu ay sonu itibarı ile 7 maaşdır ödenmediklerini vurgulayan Yalınkaya, “Pazartesi günü 3 maaş birden ödenecek ve geriye 4 maaş alacak kalacak. Erenköy Belediyesi’ndeki sorun bugünkü bir sorun değil 3 buçuk senedir yaşanan bir sorundur. Bu sorunun aşırı borçlanma ve pervasızca harcamalar nedeni ile oluştuğunu söyleyebiliriz ama gerçek olan belediyenin kaynaklarının belediye çalışanlarının maaşlarını ödemeye yetmediğidir, sıkıntı da burada başlamıştır” diye konuştu.

“Hükümet elini taşın altına koymadı”

Son 3 buçuk yıldır hükümetlerin elini taşın altına koymaması ve kendi sorumluluklarının yerine getirmemesi nedeni ile sorunun bu noktaya geldiğini belirten Yalınkaya, “Bilindiği üzere Yeni Erenköy Belediye Başkanı Mesut Yıkıcı, Temmuz 2016’da istifa etti. Ardından Belediye meclisi kendi içinde bir başkan seçti, birtakım tedbirler alınmaya çalışıldı ama maalesef onlarda fayda etmedi ve belediye meclisi de 2 buçuk ay önce istifa etti. Daha sonra Seçim ve Halk Oylaması Yasası’na göre son seçimde mevcut üyelerin ardından oy alan parti temsilcileri belediye meclisini yeniden oluşturdu. Ama belediyenin bu durumunda maalesef hiç kimsenin hareket kabiliyeti kalmadı. Dolayısıyla hükümet tam da bu noktada Yeni Erenköy ve Karpaz bölgesindeki belediyeleri pilot bölge olarak belirleyip, bir belediye yaratarak bu durumun diğer bölgelere de örnek teşkil edeceği yönünde açıklamalar yaptılar” dedi.

“Sonuç alınmazsa işin rengi değişir”

Yalınkaya, sözlerine şu şekilde son verdi; “Hükümet bizimle istişaresinde söylediği, birkaç formül üzerinde çalışıldığı ve bu formüllere çalışırken sendikayı da dahil edecekleri yönündeydi. Hatta gerekirse bu konuda çalışanın mağdur olmayacağı şekilde bize bilgiler verileceği yönündeydi. Ama gelinen noktada durumun öyle olmadığını anlıyoruz. Cumaya kadar bu konuda sessizliğimi koruyarak, çalışmamızı hükümete sunacağız, eğer bu neticede olumlu bir sonuç alırsa zaten bu basınla paylaşılacak. Eğer bu durumda sonuç alınmazsa işin rengi değişecek.”