BES, Ekonomik Protokolü Eleştirdi

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, KKTC ile TC arasında imzalanan Ekonomik Protokol’ün işçi sınıfına yönelik birçok saldırıyı ve Kıbrıs Türk toplumunun laik yapısını bozmaya yönelik adımlar barındırdığını iddia ederek, “ Protokol bizim için yok hükmündedir” dedi.

Yalınkaya yaptığı yazılı açıklamada, bundan sonraki süreçte, BES olarak esas mücadele alanı olan “sokakların kendilerine verdiği güçle” protokolü “yoldaş” örgütlerle birlikte “geldiği yere geri göndereceklerini ve altına imza koyanlardan hesap soracaklarını” kaydetti.