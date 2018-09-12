Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Genel Sekreterliği’ne Ulus Arpalıklı seçildi.

BES Basın Bürosundan yapılan açıklamaya göre, Sendika ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirerek, genel sekter, mali sekreter ile disiplin ve denetleme kurulu başkanlarını seçti.

Buna göre, BES’in yeni dönemdeki Genel Sekreteri Ulus Arpalıklı, Mali Sekreteri Mithat Arsu, Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Demiray, Denetleme Kurulu Başkanı ise Toykan Özdamar oldu