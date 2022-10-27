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BES'in gözü 51/95'te...

Belediye Emekçileri Sendikası Başkanı Mustafa Yalınkaya, 51/95 sayılı belediyeler yasası ile ilgili güncel gelişmeleri Gündem Kıbrıs’a değerlendirdi.

27 Ekim 2022 Perşembe 11:16
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BES'in gözü 51/95'te...



ÖZEL HABER- Esengül Aykaç 

51/95 sayılı belediyeler yasasının gerek yönetsel gerekse mali olarak düze çıkması için önemli olduğuna vurgu yapan Yalınkaya, belediyelerin hala da 27 yıl önceki yasa ile yönetildiğinin altını çizdi. Yalınkaya, yasasının günün koşullarına göre ve çağdaş belediyeciliği hayata geçirme adına önemli bir yasa olduğunu söyledi. 

Yasa ile ilgili çalışmanın ne aşamada olduğu sorusu üzerine ise Yalınkaya şunları söyledi:
“51/95 yasası bizim olmazsa olmazlarımızdan bir tanesidir. Yasa şu anda komitede büyük oranda görüşüldü. Yasaya yeni maddeler eklendi. Komite içerisinde birkaç madde üzerinde uzlaşılamadı. Önümüzdeki günlerde tekrardan bir araya gelinecek. Görüşmenin gününü ve tarihini henüz bilmiyorum. Son bir uzlaşı aranacak. Daha sonrasında ise komite yasayı Genel Kurula gönderecek” 

Yakından takipteler

Yasanın istenilen şekilde geçmemesi durumunda eyleme başvuracaklarını söyleyen Yalınkaya, "Şu an için bir problem görünmüyor. Seçimlerden önce yasanın geçmesi hedefleniyor. Biz de bu doğrultuda çalışmaları yakından takip ediyoruz” dedi.

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