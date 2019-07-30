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BES, Karpazlıların Yürüyüş Eylemine Destek Belirtti

30 Temmuz 2019 Salı 15:50
BES, Karpazlıların Yürüyüş Eylemine Destek Belirtti

Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Karpazlıların yarın gerçekleştireceği yürüyüş eylemine destek belirtti.
BES Başkanı Mustafa Yalınkaya konuyla ilgili yazılı açıklamasında, gelmiş geçmiş hükümetlerin gösterdiği “ilgisizliğin” bölge halkını “ayaklandırdığını” savundu.
Yalınkaya şöyle devam etti:
“Karpaz halkının, gerek Karpaz Emirnamesi’nin değiştirilmesi ve imar planının yapılması, gerek emirnameden doğan kayıpların vatandaşlara ve belediyeye ödenmesi, gerek bölgeye bir üniversitenin yapılması, gerek bucak ve diğer devlet dairesi hizmetlerinin sağlanması ve gerekse de yol sorunu başata olmak üzere sağlık, turizm ve eşek sorunlarının çözülmesi talebi son derece halkı bir duruştur.
Bu bağlamda Karpaz halkının yarın gerçekleştirecekleri farkındalık yürüyüşünü, Karpaz ve Yenierenköy belediyelerinde örgütlü bulanan sendika olarak selamlıyoruz.”

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Anahtar Kelimeler:
BES
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