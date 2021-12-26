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BES: Lapta Belediyesi’nde yarından itibaren bazı hizmetler verilmeye başlanacak

Belediye Emekçileri Sendikası, Lapta Belediyesi emekçileriyle başlatılan ‘iş bırakma’ eyleminin devam ettiğini belirterek, yarından itibaren çöp atıklarını toplamaya, ana irsaliye hatlarında oluşan patlakları tamir etmeye ve gençlerin sporlarını hafta sonu da sürdürebilmesi için sahaların çizimlerini yapmaya karar verdiklerini duyurdu.

26 Aralık 2021 Pazar 15:36
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BES: Lapta Belediyesi’nde yarından itibaren bazı hizmetler verilmeye başlanacak
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Belediye Emekçileri Sendikası’ndan (BES) yapılan açıklamada, geçtiğimiz hafta Perşembe günü başlatılan grev sürerken, halkın pandemi ve ekonomik sıkıntılarla boğuştuğu bu dönemde, bundan en asgari düzeyde etkilenmesi için ellerini taşın altına koyacaklarını açıkladıkları hatırlatılarak, “Aldığımız bu karara göre de Lefkoşa, Dipkarpaz, Yenierenköy, Esentepe, Değirmenlik, Lefke, Tatlısu, Alsancak, Girne Belediyeleri’nin de desteği ile yarından itibaren, tüm okulların, sağlık ocaklarının, askeri birliklerin ve vatandaşlarımızın evsel çöp atıklarını toplamaya, Lapta Belediyesi’nin zarara uğratılmaması adına ana irsaliye hatlarında oluşan patlakların tamir etmeye ve gençlerimizin sporlarını hafta sonu da sürdürebilmesi için sahaların çizimlerini yapmaya karar verdiğimizi duyurmuştuk” denildi.

Konuyla ilgili dün itibariyle tüm bölge muhtarlarıyla da istişare edilerek bilgilendirmelerin yapıldığının kaydedildiği açıklamada, alınan kararın yarın uygulamaya konacağı yinelendi.

Anahtar Kelimeler:
Belediye Emekçileri Sendikası
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