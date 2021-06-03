Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Polise Gitmesi Halinde Öldürmekle Tehdit Etti
Polise Gitmesi Halinde Öldürmekle Tehdit...
Silahla tehdit iddiası
Silahla tehdit iddiası
Evindeki zulası patlatıldı
Evindeki zulası patlatıldı
4 yıl hapis cezası
4 yıl hapis cezası
3 gün daha tutukluluk emri
3 gün daha tutukluluk emri

Beş örgüt Başbakanlık önünde eylem yapacak

5 örgüt, bugün Başbakanlık önünde eylem yapacak. Örgütler sektörlerinin yeniden ayağa kalkabilmesi için ivedilikle sorunlarına çözüm talep edecek.

03 Haziran 2021 Perşembe 08:40
22 Okunma
Beş örgüt Başbakanlık önünde eylem yapacak

Kıbrıs Türk Öğrenci Yurtları Birliği (KTÖYB), Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (Kar-İş), Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) ve Ercan Havaalanı, Gazimağusa ve Uluslararası Taksiciler Birliği, bugün Başbakanlık önünde eylem yapacak.

Saat 11.00’de başlayacak eylemde, örgütler, sektörlerindeki sorunlara çözüm talep edecek.

TALEPLER

Kıbrıs Türk Öğrenci Yurtları Birliği Başkanı Hakan Onurlu, 1 Haziran Salı günü ortak düzenlenen basın toplantısında taleplerini şöyle sıralamıştı:

Kapandığımız mart ayını baz alarak tüm kamu alacakları, banka ve diğer borların uzun vadeli ve faiz desteğiyle yeniden yapılanması kaçınılmaz olmuştur;

Vakıflar İdaresi, üniversite ve devlete ait kiralamalarda iş kaybı dikkate alınarak faizsiz ve indirimli olarak ödenebilirliğin sağlanması şarttır. Özel mülkler üzerinden yapılan kiralamalarda ise yine iş kaybı dikkate alınarak STG kiralarda sabit kur, TL kiralamalarda ise indirim mutlaka sağlanmalıdır.

Yeni kayıt dönemini kaçırmamak ve yüz yüze eğitimin yapılabilmesinin şartların hazırlanması ve bu sürecin kamuoyu ile açık ve seçik olarak paylaşılması şarttır. Aynı anda tarifeli seferlerin planlanması gerekmektedir.

Aşılamanın en hızlı biçimde toplumsal bağışıklığı sağlayacak şekilde tamamlanması, bu alanda çabaların hızlandırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler:
EylemKıbrıs Türk Öğrenci Yurtları BirliğiKıbrıs Türk Esnaf Ve Zanaatkârlar OdasıKıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri BirliğiKıbrıs Türk Seyahat Acenteleri BirliğiTaksiciler Birliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hayvancılar yeniden Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile görüşecek
Hayvancılar yeniden Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile görüşecek
Tatar ile Anastasiadis çevirim içi görüşecek
Tatar ile Anastasiadis çevirim içi görüşecek
Türkiye, Turuncu Listede!
Türkiye, Turuncu Listede!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim