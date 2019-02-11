BES özel sektörde sendikalaşma için atılan adımları desteklediklerini açıkladı

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) özel sektörde sendikalaşma için atılan adımları desteklediklerini ve bunun karşısında olan kesimlere karşı yoldaş sendikaların yanında olduklarını açıkladı.

Yalınkaya, bazı çevrelerin sendikalara yönelik ifadeleri ve genelleme yaparak attıkları iftiraları da kınadıklarını belirtti.

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya yazılı açıklamasında, “sermaye kesiminin özel sektörde sendikalaşma ve özel sektör emekçilerine maaş desteği konularındaki görüşlerinin, bu kesimin emekçiye bakış açısının ne kadar acımasız olduğunu ortaya koyduğunu” dile getirdi.

Çalışma Bakanlığı tarafından özel sektörde sendikalaşma konusunda yürütülen tüzük çalışmalarına katılımcılığın düşük tutulmasını bir eksiklik olarak gördüklerini kaydeden Yalınkaya, “Bu süreçte Çalışma Bakanlığı emek kesiminden daha çok sendika ile istişare edip, hazırlanan bu tüzüklerde emekçi kesimi temsil eden sendikalardan daha fazla faydalanabilirdi” dedi.

Yalınkaya açıklamasında şunları ifade etti:

“Ülkemizde şu anda faaliyet gösteren veya gösterirmiş gibi yapıp sadece düzenden nemalanan sendikaların olduğunu bizler de kabul ediyoruz ve bu tür sözde sendikalardan bizler de rahatsızlık duyuyoruz. Sendikal Platform’un kurulma ve bizlerin de bu yapının içerisinde olma amacımız da budur zaten. Değerli toplumumuz, sendikalar, özellikle de gerçek anlamda emeği savunan sendikalar ‘Öcü’ değildirler. Biz üyelerimizin haklarını korurken, üyelerimizin ekmek kapısı olan yerleri de korumaktan asla geri durmadık.”