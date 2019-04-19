BES, PEO-SİDİKEK’in 9. Kongresi’ne katıldı

Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Güney Kıbrıs’ta örgütlü PEO-SİDİKEK’in 9’uncu Kongresi’ne katıldı.

BES’ten yapılan açıklamaya göre, BES Başkanı Mustafa Yalınkaya kongrede konuşma da yaptı.

Yalınkaya konuşmasında, Kıbrıs sorununa değinerek, “Kıbrıs tüm Kıbrıslılara yetecek kadar büyük ancak bölünemeyecek kadar da küçük bir adadır. Aynı kültürü, aynı toprakları, aynı havayı ve aynı duyguları paylaştığımız Rumca konuşan Kıbrıslı kardeşlerimizle bir bütün olamamak bizleri her alanda güçsüz kılmaktadır” ifadelerini kullandı.

Yalınkaya, “Kıbrıs sorunu sadece liderlerin ve sözde garantör ülkelerin inisiyatifine bırakılmayacak kadar önemli ve hayati bir konudur. Çünkü çözümü getirecek olanlar sorunu yaratanlar olamaz. Çözümü biz örgütler ve bizlere inanan halkımızla birlikte bu topraklara getirebiliriz” dedi.

(BRT/TAK)