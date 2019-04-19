BES, PEO-SİDİKEK’in 9. Kongresi’ne katıldı

Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Güney Kıbrıs’ta örgütlü PEO-SİDİKEK’in 9’uncu Kongresi’ne katıldı.
BES’ten yapılan açıklamaya göre, BES Başkanı Mustafa Yalınkaya kongrede konuşma da yaptı.
Yalınkaya, “Kıbrıs sorunu sadece liderlerin ve sözde garantör ülkelerin inisiyatifine bırakılmayacak kadar önemli ve hayati bir konudur. Çünkü çözümü getirecek olanlar sorunu yaratanlar olamaz. Çözümü biz örgütler ve bizlere inanan halkımızla birlikte bu topraklara getirebiliriz” dedi.
(BRT/TAK)
Helal başkan