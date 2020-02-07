Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Hollywood efsanesi 103 yaşında hayatını kaybetti
Hollywood efsanesi 103 yaşında hayatını...
'Erkeklere fesleğen, kadınlara bitter çikolata'
'Erkeklere fesleğen, kadınlara bitter çikolata'
Dünya Sağlık Örgütü’nden yeni Corona virüsü açıklaması
Dünya Sağlık Örgütü’nden yeni Corona...
Çocuğunuz internet bağımlısı olmasın!
Çocuğunuz internet bağımlısı olmasın!
İşten kaçanların 'hastayım' yalanı
İşten kaçanların 'hastayım' yalanı

BES: “Yaptığı Vandallığın Yanına Kalmayacağına İnancımız Tamdır”

Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Yenierenköy’de belediye emekçilerinin üzerine traktör süren şahsın tutuklandığını belirterek, “Bu kişinin yaptığı vandallığın yanına kalmayacağına ve yargımızın bu konuda gerekli kararı üreteceğine inancımız tamdır” dedi. 

07 Şubat 2020 Cuma 16:57
BES: “Yaptığı Vandallığın Yanına Kalmayacağına İnancımız Tamdır”
banner48

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya yazılı açıklamasında, dün sabah saatlerinde Yenierenköy Belediyesi emekçilerinin, Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak tarafından aldıkları talimatla Derince köyüne gidip orada kendilerine verilen görevi yerine getirmek için çalışmalara başladığı sırada bir kişi tarafından saldırıya uğradıklarını belirtti. 
İlgili şahısın, görevlerini yerine getirmek isteyen emekçilerin üzerine traktör sürdüğünü ve defalarca onlara zarar vermek için bu eylemine devam ettiğini belirten Yalınkaya, yaşananların ardından emekçilerin olayı hafif sıyrıklarla atlatırken, psikolojik olarak ciddi şekilde etkilendiklerini kaydetti. 
Yaşanan bu olay sonrasında ilgili şahsın tutuklandığını ifade eden Yalınkaya, “Tarafımızca kabul edilemez bu durum karşısında  bu kişinin yaptığı vandallığın yanına kalmayacağına ve yargımızın bu konuda gerekli kararı üreteceğine inancımız tamdır. Süreci takip etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
BES
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eyüp Can Aktaş cezaevinde bekleyecek
Eyüp Can Aktaş cezaevinde bekleyecek
Uyuşturucu suçuna 2.5 yıl hapis
Uyuşturucu suçuna 2.5 yıl hapis
Mavideniz'e 9 ay hapis!
Mavideniz'e 9 ay hapis!
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim