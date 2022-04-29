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Beş yıldızlı tesisler yüzde 71, küçük oteller ise yüzde 51 oranında dolu!

KITOB Başkanı Dimağ Çağıner, Ramazan Bayramı süresince beş yıldızlı büyük tesislerin yüzde 71, küçük otellerin ise yüzde 51 oranında dolu olmasının beklendiğini belirtti.

29 Nisan 2022 Cuma 18:58
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Beş yıldızlı tesisler yüzde 71, küçük oteller ise yüzde 51 oranında dolu!

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) Başkanı Dimağ Çağıner, Ramazan Bayramı süresince beş yıldızlı büyük tesislerin yüzde 71, küçük otellerin ise yüzde 51 oranında dolu olmasının beklendiğini belirtti.

KITOB, üye otellerin Ramazan Bayramı’ndaki doluluk oranları açıkladı. Çağıner, otellerde ortalama doluluğun yüzde 61 civarında olacağının düşünüldüğünü kaydetti. KITOB’a üye 108 otelin 15’inde bayram boyunca yüzde 100 doluluk yaşanması beklendiğini vurguladı.

Çağıner, bunun yanında 27 tesisin bayram doluluklarının yüzde 60 – yüzde 99 oranları arasında olmasının beklendiğini belirtti.

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