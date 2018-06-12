Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
95627
ALTIN
189.848
DOLAR
4.5495
STERLİN
6.0853
EURO
5.3637
Bu üçlüyü aynı anda yemeyin!
Bu üçlüyü aynı anda yemeyin!
Faydaları saymakla bitmiyor!
Takıntılı ve saplantılı aşk tedavi edilebilir
Takıntılı aşk tedavi edilebilir
Yumurtayı böyle tüketenler dikkat!
Yumurtayı böyle tüketenler dikkat!
Uzmanlar uyardı: Duşta su yerine bunu kullanın!
Duşta su yerine bunu kullanın!
banner34

Besim: "3 ayrı bölgede yaşlı bakım evi projesi hayata geçecek"

Filiz Besim, bayram ziyaretleri çerçevesinde Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ve Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezine giderek hastaların ve sağlık çalışanlarının bayramlarını kutladı yetkililerden bilgi aldı.

12 Haziran 2018 Salı 14:25
Besim: "3 ayrı bölgede yaşlı bakım evi projesi hayata geçecek"

Sağlık Bakanı Filiz Besim, bayram ziyaretleri çerçevesinde Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ve Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezine giderek hastaların ve sağlık çalışanlarının bayramlarını kutladı yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Besim, Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’nin en güzel yaşlı bakım evlerinden biri olduğunu, emek veren ekibi yürekten kutladığını, burada yapılan hizmetin çok anlamlı olduğunu vurguladı.

Bir ülkenin yaşlısına, engelli bireylerine sahip çıkması kadar önemli bir şey olamayacağını belirten Bakan Besim, sosyal devlet olmanın bunu gerektirdiğini, maalesef bu anlamda bazı sıkıntılarımızın olduğunu, yeterince yaşlı bakım evimiz olmadığını, buradaki imkanların tüm ada geneline yetmesinin mümkün olmadığını kaydetti.

Göreve gelir gelmez yaşlı bakım evleri ile ilgili yasal alt yapıyı tamamlamak üzere çalışma başlattıklarını anımsatan Bakan Besim, mevzuat çalışmalarının sürdüğünü, bu çerçevede 3 tane projenin devreye gireceğini açıkladı.

banner39
Bakan Besim, eski Girne Hastanesi, Cengiz Topel bölgesi ve Kantara Bölgesi’nde yaşlı bakım evi projelerinin hayata geçeceğini, ülkenin bu ihtiyacının farkında olduklarını, Sağlık Bakanlığı’nın bu konuyu son derece önemsediğini belirterek, herkesin bayramını en içten dilekleri ile kutladığını söyledi.

Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Dr. Cansel Öztekiner ise Sağlık Bakanı Filiz Besim ve ekibinin ziyaretlerinden büyük memnuniyet duyduğunu, bakanlığın her ihtiyaçlarında kendilerine destek verdiğini, Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’nin daha iyi yerlere gelebilmesi için kendilerine destek olunacağından emin olduğunu ifade etti.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ulukışla kavşağında kaza!
Ulukışla kavşağında kaza!
Birol Karaman: "Kentin her yanına sahip çıkacağız"
Birol Karaman: "Kentin her yanına sahip çıkacağız"
Üstel: "Meclis’te nisabı sağlamak, hükümetin sorumluluğundadır"
Üstel: "Meclis’te nisabı sağlamak, hükümetin sorumluluğundadır"

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim