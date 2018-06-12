Besim: "3 ayrı bölgede yaşlı bakım evi projesi hayata geçecek"

Sağlık Bakanı Filiz Besim, bayram ziyaretleri çerçevesinde Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ve Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezine giderek hastaların ve sağlık çalışanlarının bayramlarını kutladı yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Besim, Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’nin en güzel yaşlı bakım evlerinden biri olduğunu, emek veren ekibi yürekten kutladığını, burada yapılan hizmetin çok anlamlı olduğunu vurguladı.

Bir ülkenin yaşlısına, engelli bireylerine sahip çıkması kadar önemli bir şey olamayacağını belirten Bakan Besim, sosyal devlet olmanın bunu gerektirdiğini, maalesef bu anlamda bazı sıkıntılarımızın olduğunu, yeterince yaşlı bakım evimiz olmadığını, buradaki imkanların tüm ada geneline yetmesinin mümkün olmadığını kaydetti.

Göreve gelir gelmez yaşlı bakım evleri ile ilgili yasal alt yapıyı tamamlamak üzere çalışma başlattıklarını anımsatan Bakan Besim, mevzuat çalışmalarının sürdüğünü, bu çerçevede 3 tane projenin devreye gireceğini açıkladı.

Bakan Besim, eski Girne Hastanesi, Cengiz Topel bölgesi ve Kantara Bölgesi’nde yaşlı bakım evi projelerinin hayata geçeceğini, ülkenin bu ihtiyacının farkında olduklarını, Sağlık Bakanlığı’nın bu konuyu son derece önemsediğini belirterek, herkesin bayramını en içten dilekleri ile kutladığını söyledi.

Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Dr. Cansel Öztekiner ise Sağlık Bakanı Filiz Besim ve ekibinin ziyaretlerinden büyük memnuniyet duyduğunu, bakanlığın her ihtiyaçlarında kendilerine destek verdiğini, Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’nin daha iyi yerlere gelebilmesi için kendilerine destek olunacağından emin olduğunu ifade etti.