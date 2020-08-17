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BESİM: “ALTIN KURAL OLAN HİJYEN, BIRAKILMAMALI”

Sağlık Eski Bakanı Filiz Besim, Yeni Bakış’a önemli açıklamalarda bulundu.

17 Ağustos 2020 Pazartesi 11:00
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BESİM: “ALTIN KURAL OLAN HİJYEN, BIRAKILMAMALI”

Sağlık Eski Bakanı Filiz Besim, Yeni Bakış’a önemli açıklamalarda bulundu. 

Covid-19 salgınının henüz bitmiş olmadığının bilinmesi gerektiğini söyleyen Besim, “Yanı başımızda Türkiye Cumhuriyeti var. Vakalarda ciddi artışların olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan Güney Kıbrıs’ta ciddi vaka artışı görüyoruz. Bizim kendimizi bunlardan soyutlamaya, dünyanın dışındayız, bize salgın bulaşmaz, salgın geldi-gitti gibi bir psikolojiye girmemiz çok yanlış olur” dedi.

Besim ayrıca, “Öncelikli olarak bilmek zorundayız ki önümüzdeki aylarda gerek komşularımızda olan vaka artışları, çevremizde olan vaka artışları illa ki bizi de etkileyecek” dedi.
Besim, insanlarla çok yakın mesafede olunmaması, mutlaka ve mutlaka toplu yerlerde maske takmak gerektiğini, altın kural olan hijyenin bırakılmaması gerektiğini de söyleyen Besim, defalarca söylenmesine rağmen Mart ayından beri bir pandemi hastanesinin olmadığını ve durumun ciddi bir boyutta sıkıntı yaratacağını söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Filiz Besim
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