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Besim: "Altyapıda standartlaştırmada kararlıyız"

Sağlık Bakanlığı’nın davetiyle Türkiye’den gelen uzmanlar 112 Acil Servis ekiplerine yönelik eğitim verdi.

23 Haziran 2018 Cumartesi 09:14
Besim: "Altyapıda standartlaştırmada kararlıyız"

Sağlık Bakanlığı’nın davetiyle Türkiye’den gelen uzmanlar 112 Acil Servis ekiplerine yönelik eğitim verdi. 36 hekimin ve 100 hemşirenin katıldığı eğitimde acil yaklaşımla ilgili güncel tedaviler, alanla ilgili sorunlara pratik çözümler konuşuldu. 

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, 112 Acil Servis ekiplerine eğitim programı düzenlendi. Sağlık Bakanı Filiz Besim, konuyla ilgili değerlendirmesinde, “Ülkedeki tüm acil servisleri eğitimde ve altyapıda standartlaştırmada kararlıyız. Bunun en önemli adımlarından biri personeli eğitme” dedi.

Sağlık Bakanlığı’nın davetiyle KKTC’ye gelen Türkiye Gaziosmanpaşa Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Yoğun Bakımlar Sorumlu Hekimi ve Acil Eğitim Sorumlusu Dr. Metin Bektaş ve 112 acil ekibi, 100 hemşirenin ve 36 hekimin katıldığı eğitim programında sağlık personeline bilgi verdi.

Sağlık Bakanı Filiz Besim,  3 günlük eğitimde triaj, CPR gibi acille ilgili her konunun ele alındığını, 36 hekimin ve 100 hemşirenin katıldığı eğitinin verimli geçtiğini söyledi.

Özellikle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi acilinde aşırı yığılma olduğunu ve bu nedenle sıkıntı yaşandığını anımsatan Bakan Besim, 112 ve acil tüzüklerinin hazırlanması konusunda çalışmaların yapıldığını dile getirdi. 

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Besim, sağlıkta meslek içi eğitimlerin önemli olduğunu da kaydederek, bu eğitimlerin devam edeceğini belirtti.  

BEKTAŞ

Dr. Metin Bektaş, konuşmasında eğitimde acil yaklaşımla ilgili güncel tedavilerin, alandaki sorunların pratik çözüm yollarının ele alındığı ve verimli bir süreç geçirdiğini söyleid.

Bektaş, KKTC Sağlık Bakanlığı’nın davetiyle buradaki sağlık çalışanlarıyla tanışma fırsatı bulduklarını, burada olmaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. 

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