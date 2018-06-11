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Besim: "Ambulanslar eski değil, servisleri zamanında yapılıyor"

Sağlık Bakanı Filiz Besim Devlet hastanelerindeki ambulansların durumu konusunda BRT’ye açıklamalarda bulundu.

11 Haziran 2018 Pazartesi 13:40
Besim: "Ambulanslar eski değil, servisleri zamanında yapılıyor"

BRT'de yer alan habere göre, Besim gazetlerde yer alan haberlerin doğru olmadığını belirterek, ülkedeki ambulans sayısının 33, en eski model ambulansın ise 2005 model olduğunu kaydetti.

Besim, 2015 yılında 10 Ambulans, 2016’da 5 yeni ambulans alındığını söyleyerek 2017’de 5 ambulans alımına gidileceğini ancak bunun gerçekleşmediğini belirtti.

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Bakan Besim ülkedeki ambulans eskikliğini gidermek için çalıştıklarını da ifade ederek , bu yıl 11 ambulans ın alımı için ihale sürecinin tamamlandığını ihaleye çıkılacağını ifade etti.

Bakan Besim ambulansların servislerinin zamanında yapıldığını şöforlerinin ayrıca her gün ambulanların yağını ve suyunu kontrol ettiklerini ifade etti.

Bakan Besim ülkede salgın var söylemlerine de açıklık getirdi.

Besim, “Sağlık Bakanlığına bağlı temel Sağlık hizmetleri konu ile ilgili veri tablosunu hazırlıyor. Konu ile ilgili yarın sayı bazında basına açıklamalarda bulunacağız” dedi.

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vatandaş 2018-06-11 15:55:45

Çok iyi olur. Allah düşürmesin ama çok gerekliydi. Size olan itimadımızı boş çıkarmadınız Filiz hanım. Tek tek düzeltiyorsunuz . Devam edin. Çok iyi gidiyorsunuz.

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