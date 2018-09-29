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Besim, Ankara temaslarını tamamladı

29 Eylül 2018 Cumartesi 12:25
Besim, Ankara temaslarını tamamladı

Sağlık Bakanı Filiz Besim, Ankara’daki temaslarını tamamlayark bugün adaya dönüyor.

24. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi’ne Türk Diş Hekimleri Birliği’nin onur konuğu olarak katılmak için Ankara’ya giden Sağlık Bakanı Filiz Besim , çeşitli temaslarda bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Besim, Türkiye Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Dr. Hüseyin İlter ve ekibi ile görüştü. Görüşmede, koruyucu sağlık hizmetleri ve halk sağlığı alanında Türkiye’deki uygulamalar ve iki ülke arasında yapılabilecek işbirlikleri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Besim, daha sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği’ni ziyaret etti.

Bu arada Sağlık Bakanı Besim’e Türkiye Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü tarafından, Türkiye Cumhuriyeti’nde 2014’ten beri uygulanan kalite kontrol ve akreditasyon yöntemleri ile ilgili sunum yapıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki hastanelerin de akredite hastaneler düzeyine gelebilmesi için atılabilecek adımlar konusunda da fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantıda TUSKA Başkanı Prof. Dr. Figen Çizmeci ve ekibi de yer aldı.

Sağlık Bakanı Besim’in bugün adaya dönmesi bekleniyor.

TAK

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Anahtar Kelimeler:
Filiz BesimAnkaraHaber
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