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Besim: “Antikor testlerine başlanmalı”

Eski Sağlık Bakanı Filiz Besim, antikor testlerinin önemine dikkat çekerek, kişilerin virüsü bünyelerine alıp almadıkları konusunda bilgi sahibi olmak adına, “Antikor testlerine başlanmalı” ifadelerini kullandı.

17 Eylül 2020 Perşembe 11:19
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Besim: “Antikor testlerine başlanmalı”

Eski Sağlık Bakanı Filiz Besim Genç TV’de Nazar Erişkin’in hazırlayıp sunduğu ‘Bugüne Dair’ adlı programa konuk oldu.

PCR testinin yüzde 65 oranında doğru sonuç elde ettiğini fakat antikor testlerinin insan bünyesinde yer alan virüsleri daha kolay saptadığını belirten Besim, kişinin bünyesinde önceden de yer alan virüsün saptanmasını kolaylaştırması nedeniyle, ülke genelinde antikor testlerine başlanması gerektiğine vurgu yaptı. 

Besim, antikor testlerinin önemine dikkat çekerek, rastgele testlerin çoğaltılmasını ve antikor test uygulamasına geçilmesinin önemine değinerek "Antikor test uygulamasına zaman kaybetmeden başlanmalıdır" dedi. 

“EVDE İZOLASYONA GEÇİLMELİ”

Eski Sağlık Bakanı Besim, Covid-19’un hafif seyrettiğini, belirtileri bulunmayan hastaların karantina merkezlerinde tutulmasının yanlış olduğunu, bu tür hastaların evde izolasyona tabii tutulması gerektiğini vurguladı.

Besim, sağlık çalışanlarının, karantina merkezlerinde bulunan hastalara yetişememesinin normal olduğunu da ifade ederek Covid-19 tedbirleri açısından alınan kararlarda geç kalındığını, kararların alınarak değiştirilmesinin halkı panik olmaya sürüklediğini aktardı.

“İKİ YÖNETİCİNİN DE ADAY OLMASI HATA”

Eski Sağlık Bakanı Besim, pandemi döneminin yönetim şeklinin doğru olmadığını ifade ederek Cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin pandemi sürecinde olmasının yanlış olduğunu ifade eden Besim, “Böyle büyük bir kriz döneminde hükümet yöneticilerinin aday olması bizi daha fazla çıkmaza sokmuştur” dedi.

“DOKTORLAR İNSAN AYRIMI YAPMAZ”

Doktorların; dil, din, ırk, renk, yapmadan, hasta ayrımı yapmadan tedavi etmeye çalıştıklarını belirten Besim, bu hastalığın makama veya zenginliğe-fakirliğe bakmadığının altını çizdi.

Eski Sağlık Bakanı Besim, “Ama siz bir insanın üzerine taşıyamayacağı kadar yük yüklediniz” ifadelerini de kullanarak mevcut yönetimi eleştirdi.

KIBRIS POSTASI

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Filiz Besim
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