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Besim: “Artık ciddi boyutta can derdindeyiz”

Sağlık Eski Bakanı Dr. Filiz Besim, sosyal medya üzerinden salgındaki son durumu değerlendirerek açıklamalarda bulundu.

04 Şubat 2021 Perşembe 13:30
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Besim: “Artık ciddi boyutta can derdindeyiz”

Sağlık Eski Bakanı Dr. Filiz Besim, sosyal medya üzerinden salgındaki son durumu değerlendirerek açıklamalarda bulundu.

Besim’in paylaşımı şu şekilde:

“#Durum vahimdir. Artık ciddi boyutta can derdindeyiz. Aşı için yaşanılan kalabalıklar, şimdi de PCR kuyrukları salgını, bulaşı tetikliyor.

21 gün tam kapanma şarttır. Yazacak önerecek çok şey var ama şu anda en yaşamsalı KAPANMADIR.

31 Aralıkta 2 hafta kapansaydık bunlar yaşanmayacaktı. Gelin inat etmeyin. Biz ne Türkiye ne de İngiltere değiliz. Bir avuç insanız. Gidecek canlarımızın geri dönüşümü olmayacak.

Bu kapanma kapanma değil..,

Tam kapanma…”

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