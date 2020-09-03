BESİM: BEN DE ENDİŞELİYİM!

Sağlık Eski Bakanı Filiz Besim, içinden geçmekte olduğumuz pandemi günlerinde okulların açılmasıyla endişeler yaşadığını dile getirirken, “Öncelikle diğer anneler gibi ben de endişeliyim. Kızım bu sene lise son sınıf öğrencisi olup eğitimine ne kadar devam edebileceğini bilmiyoruz. Bu beni endişelendiriyor” dedi.

Besim, “Yüz yüze eğitim için gerekli önlemler alındı mı? Yüz yüze eğitimde sağlık anlamında rahat olabilecek miyiz? Hepimiz çok ciddi anlamda endişeler yaşıyoruz” dedi.

Belirli kriterlerin belirlenmiş olup, ilkokul ve anaokullarda sınıflarda öğrenci sayısında düzenleme yapılması gerektiğini söyleyen Besim, grip kapan ve ateşi olan çocukların okullara gönderilmemesi gerektiğini vurguladı.

Pandemiden bu yana 6 ayın geçtiğini ve alınan kararların yerinde olmadığını açıklayan Besim, okul idaresi tarafından velilere ve öğrencilere de bu konularla mücadelede eğitim verilmesi gerektiğini söyledi.