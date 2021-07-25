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Besim Erdenay için adalet bekleniyor

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Geçirdiği hastalık sonucu genç yaşta bakıma muhtaç kalan Eski Spor Dairesi Müdürü Besim Erdenay’ın ailesi ve dostları karşı karşıya kaldı

25 Temmuz 2021 Pazar 14:07
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Besim Erdenay için adalet bekleniyor

Uzun süredir aile içi anlaşmazlıklar nedeniyle Erdenay’ın mirası ve mal varlığı ile ilgili açılan dava ve mahkeme süreci sosyal medyada yer buldu.

Erdenay’ın sevenleri yarın (26 Temmuz Pazartesi) saat 09:30’da Lefkoşa Kaza Mahkemesi karşısında bulunan Posta Dairesi önünde buluşarak, Erdenay’a geçirdiği zor süreçte destek verecek.

Besim Erdenay’ın yakın dostu ülkemizin de tanınmış organizasyoncularından Yılkın Tozakı sosyal medyasından konuyla ilgili paylaşım yaptı.

Besim Erdenay’ın sağlık sorununu sosyal medyaya taşımanın hoş olmadığını, bunu hiçbir zamanda severek yapmadığını belirten Tozakı, dostunun sağlık durumundan endişe ettiğinin altını çizdi.

EMEKLİLİK İKRAMİYESİ İÇİN AKIL HASTASI YEMİNİ VERDİRİLDİ

Besim Erdenay’ın çocuklarının her türlü mal ve mülkün varisi olduklarını ancak çocuklarının önceliğinin de babalarının sağlığı olması gerektiğini dile getiren Tozakı, “ Besime vası taraf olunması ve emeklilik ikramiyesinin alınabilmesi için mahkemede bir “akıl hastası” yemini verildiğini geçtiğimiz gün elime gelen evraklarda okudum. Besim ile ilgili durumlar buradan yazmakla da bitmez…Tek derdimiz Besim’imizin daha iyi koşullarda hayatına devamıdır” dedi.

HASTANEYE KONUŞAMAZ, YEMEK YİYEMEZ, YÜRÜYEMEZ BİR HALDE GÖTÜRÜLDÜ

Besim Erdenay’ın sağlık durumu ile ilgili son gelişmeleri de aktaran Tozakı,  Erdenay’ın yaşlılar bakımevinden alınıp tam teşekküllü bir hastane bakımına alındığını,  hastaneye ise yürüyemez, konuşamaz ve yemek yiyemez bir halde götürüldüğünü ifade etti.

Besim Erdenay’ın ailesi tarafında yaşlılar bakımevine gönderilmesinin ailesi dışında hiçbir seveninin benimsemediğini kaydeden Tozakı,  Besim Erdenay’ın yeniden Yaşlı Bakımevine gönderilmeyeceği, adaletin yeniden doğru karar vereceğine dair inanç belirterek Besim Erdenay’ı sevenleri destek olmaya çağırdı. Tozakı, “ Bu amaçla Besimimize destek için 26 Temmuz pazartesi günü saat 09.30 da tüm sevenlerini Lefkoşa kaza mahkemesi postane önüne bekliyoruz” dedi.

Son Güncelleme: 25.07.2021 14:35
Anahtar Kelimeler:
Besim Erdenay
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