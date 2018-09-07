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Besim: Fizyoterapistler yasa tasarısı en kısa zamanda meclise gönderilecek

Sağlık Bakanı Filiz Besim, Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği tarafından 8 Eylül Dünya Fizyoterapi etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen “Sporda ve Sağlıkta Reçete; Egzersiz” isimli bilimsel toplantıya katılarak bir konuşma yaptı.

07 Eylül 2018 Cuma 16:23
Besim: Fizyoterapistler yasa tasarısı en kısa zamanda meclise gönderilecek

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Besim toplantıda yaptığı konuşmada, Fizyoterapistler Meslek Yasa Tasarısının hazır olduğunu ve önümüzdeki süreçte meclise sevk edileceğini söyledi.

Fizyoterapistler Yasası’nı “olmazsa olmaz” olduğunu belirten Filiz, “Yasa, büyük ihtimalle önümüzdeki günlerde bakanlar kuruluna oradan da meclise gidecektir. Ve inanıyorum ki, diğer yasalarla birlikte geçecektir. Bu kadar çok mezunun olduğu, sağlığın ticarileştiği ve ehil olmayan ellere teslim olduğu bugünlerde, fizyoterapistlerin bir yasasının olması da elzem hale gelmiştir. Bu yasanın hakkınız olduğuna yürekten inanıyorum ve meclisten geçmesi için elimden gelen her türlü desteği sağlayacağımdan emin olmanızı istiyorum” dedi.

“FİZYOTERAPİSTLERLE BİRLİKTE ÇALIŞMAYA HAZIRIZ”

Besim, derneğin etkinlik sloganı olan, “Sporda ve Sağlıkta Reçete; Egzersiz”in doğruluğuna da dikkat çekerek fizyoterapinin bir çok hastalığı tedavi ettiğini ve bir çok alanda hizmet verdiğini hatırlattı.

Fizyoterapinin sağlıklı insanların da kaliteli yaşam sürmesi için spor kadar gerekli olduğunu söyleyen Besim, birinci basamak sağlık hizmetlerinde bir fizyoterapist bulunması gerektiğine inandıklarını kaydetti.

Besim şöyle konuştu: “Bizler göreve geldikten sonra, sağlık merkezlerinin güçlendirilmesi gerekliliğine dikkat çekerek, eğer birinci basamak sağlık hizmetleri güçlü olursa sağlıktaki sistem bozukluğunu düzeltebileceğimizi ve halkımızın gerçekten sağlıklı bir hizmet alabileceğini söyledik ve bu konuda ciddi çalışmalar yaptık. Ne mutlu bize ki; bugün bakanlığımıza bağlı bir koruyucu sağlık hizmetleri birimimiz var... Sağlık merkezlerinin güçlenmesi için, Diyetisyen ve Psikologlar birlikleri ile güzel işbirlikleri yaptık. Sağlık merkezlerinde haftada bir psikolog ve diyetisyen bulunması konusunda işbirliği yaptık ve 2019 bütçesine eklettik ancak umuyorum ki, ekim ayında bu uygulamaya başlayacağız. Böyle bir işbirliğinin fizyotarpistlerle de olması gerekir. Biz sizlerle birlikte çalışmaya hazırız.”

“İYİ BİR MESLEK PLANLAMASI, ŞART”

Bakan Besim, fizyoterapistlerin yaşadığı istihdam sorununa da değinerek, ülkede meslek planlamasını iyi yapılması gerektiğini belirtti.

Bu konuda YÖDAK’la ciddi bir çalışma yaptıklarını ve önlem alınmasını istediklerini söyleyen Besim, “Sizler de YÖDAK’la birlikte çalışın. Eğer üniversiteler, sivil toplum örgütleriyle birlikte çalışır ve topluma entegre olursa, o zaman daha anlamlı hizmet verebilir” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Filiz BesimHaberFizyoterapist
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