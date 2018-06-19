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Besim: "Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde artık tam zamanlı göz doktoru da görev başında"

Besim, Güzelyurt Sağlık Merkezi’nin 6 yeni hekimle birlikte toplamda 9 hekimle hizmet vermeye devam ettiğini, tam zamanlı bir göz doktorunun da göreve başladığını açıkladı.

19 Haziran 2018 Salı 15:49
Besim: "Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde artık tam zamanlı göz doktoru da görev başında"

Sağlık Bakanı Filiz Besim, Güzelyurt Sağlık Merkezi’nin 6 yeni hekimle birlikte toplamda 9 hekimle hizmet vermeye devam ettiğini, tam zamanlı bir göz doktorunun da göreve başladığını açıkladı.

Bakan Besim, haftada bir dahiliye uzmanı, haftada bir kadın doğum uzmanı, haftada bir cildiye uzmanı, her gün görev başında olan bir pratisyen hekim, tam zamanlı 1 çocuk doktoru, toplamda 2 çocuk doktoru, 2 diş hekiminin yanında son olarak pazartesinden itibaren tam zamanlı bir göz doktorunun Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde görevinin başında olduğunu belirtti.

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Bakan Besim, Güzelyurt Sağlık Merkezi’nin artık güçlenmiş kadrosuyla minik bir hastane konumunda olduğunu, acil servisin yenilendiğini, gece 24.00’e kadar nöbet sisteminin devrede olduğunu vurguladı.

Hedefin bir yıl içinde Güzelyurt Hastanesi’nin bitirilmesi olduğunu dile getiren Bakan Besim, daha iyi bir alt yapıyla Güzelyurt halkına hak ettikleri kaliteli sağlık hizmetini vermek olduğunu, aynı zamanda yenilenme projesi tamamlanmış olan Cengiz Topel Hastanesi’nin de tadilatı için çalışma başlattıklarının bilgisini verdi.

Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde kan cihazı, röntgen cihazı ve ultrasound cihazının alınması için ihalenin hazırlandığını ifade eden Bakan Besim, göreve geldikleri günden itibaren ülke genelinde tüm sağlık merkezlerinin alt yapı ve hekim eksikliklerini giderme kararlılığında olduklarını, Sadece Güzelyurt’ta değil, tüm Kuzey Kıbrıs’ta sağlık adına çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi.

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