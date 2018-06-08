Besim hastaların bayramını kutladı

Sağlık Bakanı Filiz Besim Gazimğusa Devlet Hastanesi’ne giderek, bayram ziyaretinde bulundu.

Basına açıklamada da bulunan Besim, ziyaretini yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle gerçekleştirdiğini belirterek, hastane yönetimden de hastanenin sorunlarıyla ilgili bilgi alacağını söyledi.

Sağlık merkezleri ve perifer hastanelerinin güçlendirilmesinin önemine işaret eden Besim, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nin Karpaz’dan Mesarya’ya çok geniş bir alana hizmet vermesi bakımından önemine işaret etti.

Hastaların en kısa sürede sağlık hizmeti almasının önemine vurgu yapan Besim, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan iyileştirmelere değindi. Hastanelerin yükünü hafifletmek için sağlık merkezlerinden de hizmet alınması gerektiğinin altını çizen Besim, sağlık sektöründe basamakların doğru kullanılmasının gerektiğini anlattı.

Hastanelerdeki ilaç eksikliklerinin giderilmesi konusunda gereken hassasiyetin gösterldiğine işaret eden Besim, herkesin bayramını kutlayarak açıklamasını tamamladı.

Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Eyüp Göksu da, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nin her geçen gün güçlendiğini belirterek, herkesin bayramını kutladı.