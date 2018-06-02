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Besim: “Her yıl 7 milyon insan sigara kullanımı yüzünden hayatını kaybediyor”

Sağlık Bakanlığı’nın organize ettiği “Tütünsüz Dünya Günü” etkinliği kapsamında Lefkoşa’da “Velespeed” sürüşü düzenlendi...

02 Haziran 2018 Cumartesi 18:08
Besim: “Her yıl 7 milyon insan sigara kullanımı yüzünden hayatını kaybediyor”

Sağlık Bakanlığı’nın organize ettiği “Tütünsüz Dünya Günü” etkinliği kapsamında Lefkoşa’da “Velespeed” sürüşü düzenlendi.  

Etkinliğe Sağlık Bakanı Filiz Besim ile LTB Başkanı Mehmet Harmancı da katıldı. “Dumansız Hava Platformu” üyeleri de etkinlikte hazır bulundu. 

LTB Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Besim ve Harmancı etkinlikte konuşma yaptı.

BESİM: “HER YIL 7 MİLYON İNSAN SİGARA KULLANIMI YÜZÜNDEN HAYATINI KAYBEDİYOR”

Sağlık Bakanı Filiz Besim, 31 Mayıs’ın Dünya Tütünden Arınma ve Farkındalık Günü olduğunu belirterek, bugün dünya üzerindeki en büyük salgın olarak “sigara kullanımının” kabul edildiğini söyledi.

Besim, her yıl 7 milyon insanın sigara kullanımı yüzünden hayatını kaybettiğini kaydetti.

HARMANCI: “BİSİKLETİN BİR TAŞIT OLDUĞU YENİDEN HATIRLANACAK. EN ÖNEMLİSİ DE BU” 

LTB Başkanı Mehmet Harmancı da Lefkoşa’da, ülkenin ilk “Bisiklet Paylaşım Sistemi Velespeed” kurulduğunu belirterek, bunu “Lefkoşa’da bir devrin başlangıcı” olarak nitelendirdi.

Velespeed Lefkoşa’nın başkente sağlık, dinamizm ve daha az egzoz getireceğini vurgulayan Harmancı, “Bisikletin bir taşıt olduğu yeniden hatırlanacak. En önemlisi de bu” dedi.

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