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Besim: "Hiçbir hastanın hayatını tehlikeye atmak gibi bir lüksümüz yok"

Besim, sendikanın uyarısının haklı bir uyarı olduğuna dikkat çekerek, ciddi bir hemşire eksikliği olduğunu ivedi şekilde hemşire alımı için girişim başlattıklarını söyledi.

05 Haziran 2018 Salı 16:40
Besim: "Hiçbir hastanın hayatını tehlikeye atmak gibi bir lüksümüz yok"

BRT'de yer alan habere göre, Sağlık Bakanı Filiz Besim, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası’nın Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin yoğun bakım servislerindeki eksikliklerin giderilmesi konusundaki uyarısına açıklık getirdi.

Besim, sendikanın uyarısının haklı bir uyarı olduğuna dikkat çekerek, ciddi bir hemşire eksikliği olduğunu ivedi şekilde hemşire alımı için girişim başlattıklarını söyledi.

Besim, “ Yüksek Seçim Kurulu’ndan da bunun ivedi olduğu için seçim yasaklarına girmemesi için izin aldık ve Kamu Hizmetleri Komisyonu’na gönderdik. Hedefimiz çok kısa bir süre içinde hemşire almaktır. 50 hemşire hedefliyoruz. Bunun yanında 24 tane de acil tıp teknisyeni yani hemşireye yardımcı personel kadrosu da açtık.” Dedi.

Bakan Besim, hemşire yok diye hiçbir hastayı mağdur etmediklerine dikkat çekerek, Burhan Nalbantoğlu’nun genel yoğun bakımındaki yatak sayısını 10’dan 7’ye, Nöroloji yoğunbakımdaki yatak sayısını ise 6’dan 4’e düşürdüklerini söyledi.

“Hiçbir hastanın hayatını tehlikeye atmak gibi bir lüksümüz yok” diyen Besim, yatak sayısının yetersiz kalması halinde de hastaların anlaşmalı hastanelere sevk edildiğini hatırlattı.

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