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Besim : İnsanlar tam bir kaos yaşıyor

Eski Sağlık Bakanı Filiz Besim, Hükümet’in testlere ilişkin son kararı sonrasında test yapmak zorunda olan kişilerin yaşadığı kaosa vurgu yaptı.

03 Eylül 2021 Cuma 11:47
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Besim : İnsanlar tam bir kaos yaşıyor

Eski Sağlık Bakanları’ndan Filiz Besim, Hükümet’in testlere ilişkin son kararı sonrasında şu anda kısıtlı sayıda merkezde PCR ve Antijen testlerine yapıldığına işaret etti, doktora, devlet dairesine ve daha birçok gerekli yere gitmek için test yapmak zorunda olan kişilerin yaşadığı kaosa vurgu yaptı.

Filiz Besim’in paylaşımı şöyle:

“REZALET!!!

“Şu anda lefkoşada 1-2 özel merkez hariç antijen (40tl) yapılmıyor. PCR devlette 1-2 merkez hariç özellerde paralı 100-200 TL arası yapılıyor. Doktora gidecek, devlet dairesine ve daha birçok gerekli yere gidecek insanlar tam bir kaos yaşıyor.

Merkezlere uzak bölgelerdeki insanlar çok daha zor durumda. Hemen oturun bu işi çözün.

Ya da en iyisi halka bir iyilik yapın da istifa edin. Bu ülke bu kadar kötü bir yönetimi tarihinde görmedi.”

Anahtar Kelimeler:
Filiz Besim
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