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Besim: Kalp servisi hak ettiği binaya kavuşacak

02 Mayıs 2019 Perşembe 15:53
Besim: Kalp servisi hak ettiği binaya kavuşacak
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Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalkındırma Derneği’nin Başhekim Adil Özyılkan başkanlığındaki  yeni yönetimi, Sağlık Bakanı Filiz Besim’e nezaket ziyaretinde bulundu. Dernek yönetimi, ziyaret sırasında ilk projelerini sayın bakana açıkladı. Buna göre; Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalkındırma Derneği, hastane alanı içerisine projelendirilen Kalp-Damar Hastanesi’ne katkı sağlamak amacıyla eşya piyangosun düzenleyecek. 20 TL’den satılacak biletler için çekiliş ise 20 Aralık 2019 Cuma günü gerçekleştirilecek. Dernek, bilet satışlarından 1 milyon TL elde etmeyi ve bunu yeni hastane binası için kullandırmayı hedefliyor.

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Besim: Kalp servisi hak ettiği binaya kavuşacaktır

Sağlık Bakanı Filiz Besim, dernek kabulünde yaptığı açıklamada, duyduğu mutluluğu ifade ederek şunları kaydetti:

“Öncelikle derneğin yeniden aktif hale gelmesinden dolayı büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Bu dernek geçmişte de hastaneye büyük katkı sağlamıştır. Ve şu an karşımda oturan ekip, Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nin tüm detaylarını bilen, eksiklerini ezberleyen ve kurumsal belleği olan bir ekiptir. Ve sizlerin bugün, bizim 1.5 aydır üzerinde heyecanla çalıştığımız yeni kalp hastanesiyle ilgili bir projeyle burada olmanız beni çok heyecanlandırmıştır. Ben eminim ki sizin yarattığınız bu sinerji, toplumun da duyarlılığıyla bir kartopu gibi büyüyecektir. Bugün kalp nakillerinin, başarılı kalp ameliyatlarının gerçekleştirildiği kalp servisi hak ettiği binaya kavuşacaktır. Sizleri kutluyorum.”

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