Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
99171
ALTIN
193.398
DOLAR
4.5921
STERLİN
6.1943
EURO
5.3613
Kozmetik ürünlerdeki alerji tehlikesine dikkat!
Kozmetik ürün alırken dikkat!
Islak saçla uyumanın zararlarını bilseydiniz...
Islak saçla uyumanın zararlarını bilseydiniz...
Tam bir mucize sakın vazgeçmeyin!
Tam bir mucizeymiş!
Gözlüklü insanlar daha mı zeki?
Gözlüklü insanlar daha mı zeki?
WhatsApp'a yaş sınırı geldi
WhatsApp'a yaş sınırı geldi

Besim: "Kamu ve özel işbirliği yaparsa, sağlık hizmeti daha iyi olabilir"

Sağlık Bakanı Filiz Besim, Lefkoşa'da bulunan bazı özel hastaneleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

01 Haziran 2018 Cuma 16:16
Besim: "Kamu ve özel işbirliği yaparsa, sağlık hizmeti daha iyi olabilir"

Etik Hastanesi, Özel Başkent Hastanesi, Kolan Hastanesi ve YDÜ Hastanesi'ne ziyaretlerde bulunan Bakan Besim, kamu ve özel hastanelerinin birlikte hizmet verebildiği noktada sağlık hizmetlerinin daha iyi yere gelebileceğini ifade etti.

Bakan Besim, Sağlık Bakanlığı’nın sadece kamudaki devlet hastanelerinin değil, özel hastanelerinde bakanlığı olduğunu, kamu hastaneleri ve özel hastaneler arasında sağlıklı işbirliği yapılırsa, doğru bir organizasyonla yönetilirse ülkedeki sağlık hizmetlerinin daha iyi olacağına dikkat çekti.

İşbirliği ve diyaloğun sağlıkta büyük önem taşıdığını vurgulayan Bakan Besim, günün sonunda sağlık sisteminin kazanacağını, bugün genel anlamda özel hastanelerin de beklentilerini dinlemek, birlikte atılabilecek adımları konuşmak için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Yaptığı ziyaretlerde bazı özel hastanelerin boş laboratuvar ve yatakları olmasının kendisini düşündürdüğünü belirten Bakan Besim, devlette izdiham yaşanırken bu kadar alt yapı ve insan kaynağının az kullanılıyor olmasının, sağlıktaki kaynakları ne kadar bilinçsiz ve organize olmadan değerlendirdiğimizin en bariz göstergesi olduğuna değindi.

Bakan Besim, hastanın istediği zaman hekimini, laboratuvarını, eczanesini seçebileceği bir hizmet tablosu hedeflediklerini böylelikle daha sağlıklı bir sisteme gidilebileceğini söyledi.

Özel hastanelerin sorunlarına değinen yetkililer ise Genel Sağlık Sigortasının ülkemizde çıkartılamamasından dolayı hastaların devlet hastanelerinde kuyruklarda beklediklerini, sigortalı hastalara en azından dışarıda özel muayene hakkı tanınmasını talep ettiler.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ülkemiz serin ve nemli havanın etkisi altında.
Ülkemiz serin ve nemli havanın etkisi altında.
LTB sürücüleri uyardı
LTB sürücüleri uyardı
Akmayan Vadili'deki Alioğlu Deresi taşma noktasına geldi
Akmayan Vadili'deki Alioğlu Deresi taşma noktasına geldi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim