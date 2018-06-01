Besim: "Kamu ve özel işbirliği yaparsa, sağlık hizmeti daha iyi olabilir"

Etik Hastanesi, Özel Başkent Hastanesi, Kolan Hastanesi ve YDÜ Hastanesi'ne ziyaretlerde bulunan Bakan Besim, kamu ve özel hastanelerinin birlikte hizmet verebildiği noktada sağlık hizmetlerinin daha iyi yere gelebileceğini ifade etti.

Bakan Besim, Sağlık Bakanlığı’nın sadece kamudaki devlet hastanelerinin değil, özel hastanelerinde bakanlığı olduğunu, kamu hastaneleri ve özel hastaneler arasında sağlıklı işbirliği yapılırsa, doğru bir organizasyonla yönetilirse ülkedeki sağlık hizmetlerinin daha iyi olacağına dikkat çekti.

İşbirliği ve diyaloğun sağlıkta büyük önem taşıdığını vurgulayan Bakan Besim, günün sonunda sağlık sisteminin kazanacağını, bugün genel anlamda özel hastanelerin de beklentilerini dinlemek, birlikte atılabilecek adımları konuşmak için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Yaptığı ziyaretlerde bazı özel hastanelerin boş laboratuvar ve yatakları olmasının kendisini düşündürdüğünü belirten Bakan Besim, devlette izdiham yaşanırken bu kadar alt yapı ve insan kaynağının az kullanılıyor olmasının, sağlıktaki kaynakları ne kadar bilinçsiz ve organize olmadan değerlendirdiğimizin en bariz göstergesi olduğuna değindi.

Bakan Besim, hastanın istediği zaman hekimini, laboratuvarını, eczanesini seçebileceği bir hizmet tablosu hedeflediklerini böylelikle daha sağlıklı bir sisteme gidilebileceğini söyledi.

Özel hastanelerin sorunlarına değinen yetkililer ise Genel Sağlık Sigortasının ülkemizde çıkartılamamasından dolayı hastaların devlet hastanelerinde kuyruklarda beklediklerini, sigortalı hastalara en azından dışarıda özel muayene hakkı tanınmasını talep ettiler.