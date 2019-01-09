Besim: Kaplıca Sağlık Odası en kısa sürede devreye girecek

Sağlık Bakanı Filiz Besim, Kaplıca Köyü Muhtarı Adem Baş, Büyükkonuk Muhtarı Mustafa Doğan, Tuzla Muhtarı Ömer Tiraki’yi bakanlıkta kabul etti.

Bölgelerinde verilen sağlık hizmetleri konusunda beklentilerini Bakan Besim’e aktaran muhtarlar, bakanlık ile işbirliğinde yaşlılara hizmet yanında kan tetkikleri konusunda da adımlar atılabileceğini dile getirdiler.

Bakanlık Müdürü Ceyhun Ümiter ve Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Başhekimi Mehmet Şenol’un da yer aldığı toplantıda, Mehmetçik Sağlık Merkezi’ne bağlı personelin haftanın 3 günü olmak üzere Büyükkonuk Belediyesi’ne bağlı 8 köyde halen evde bakım hizmeti sağladığı, bu hizmetin en yakın zamanda haftanın 5 güneçıkarılarak daha da gelişeceği vurgulandı.

Sağlık Bakanı Filiz Besim, yerel yönetimler ile belediye iş birliğinin ne kadar güçlü durumda olursa, o kadar daha iyi hizmet verilebileceğini vurgulayarak evde bakımda Büyükkonuk ve bağlı köylerinde kan tetkik hizmetinin en kısa süre içinde devreye girmesi sözünü verdi.

Yine coğrafik olarak uzak olan Kaplıca Köyü’nde de çok kısa bir süre içinde Kaplıca Muhtarlığı ile birlikte Sağlık Odası hizmetinin devreye gireceğini açıkladı.

BRT