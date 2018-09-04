Besim: MS hastalarının yanındayız

Sağlık Bakanı Filiz Besim, MS hastalarının hem hastanelerde daha kolay hizmet alabilmeleri hem de ilaç alımında sıkıntı yaşamamaları için çalıştıklarını söyledi.

Besim, dün Kıbrıs Türk MS Derneği yetkililerini kabul etti.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Dernek Başkanı Sibel Hançerli ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Bakan Besim’e yaşadıkları sıkıntıları aktardı ve destek istedi. Hançerli, KKTC’de kayıtlı 300 MS hastası bulunduğunu hatırlattı.

BESİM: “MS HASTALARININ YANINDAYIZ”

Sağlık Bakanı Filiz Besim de kabulde yaptığı konuşmada, Sağlık Bakanlığı’nın her zaman hastaların yanında olduğunu söyledi. Besim, MS hastalarının hem hastanelerde daha kolay hizmet alabilmeleri hem de ilaç alımında sıkıntı yaşamamaları için çalıştıklarını dile getirdi.

Besim, MS hastalarının sorunlarının gündemlerinde olduğunu vurgulayarak, ilgili hekimlerden alınan öneriler ışığında gerekli önlemlerin alındığını ve gerekli düzenlemelerin yapılacağını kaydetti.