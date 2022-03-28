CTP Milletvekili Filiz Besim, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda “Sağlıkta güncel sorunlar” başlıklı konuşmasında kamusal sağlık hizmetlerinin önemine işaret etti. Besim, Sağlık Bakanlığı’nın son üç yılda “pandemi bakanlığı” haline geldiğini söyledi.

Öte yandan aşılama konusundaki sorunlar nedeniyle vakaların artmaya devam ettiğini ifade eden Besim, vatandaşın aşılanmaya yönlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Ameliyathanelerde yaşanan malzeme ve ilaç eksikliklerine işaret eden Besim, bu eksiklikler hakkında Sağlık Bakanı’nın bilgisi olup olmadığını sordu.

Yoğun bakım hemşiresi eksikliği yaşandığını, bu nedenle yoğun bakım hastalarının dışarıya sevk edildiğini belirten Besim, bu yüzden yapılan harcamalara işaret etti.

Hastanede yaşanan altyapı ve personel eksikliğine işaret eden Besim, kalp damar cerrahisi servisinin yatak sıkıntısı yaşadığını, acil servisin 5 pratisyen hekimle yürütülmeye çalışıldığını belirtti.

Besim, diş hekimliği servisine yangın merdiveniyle çıkıldığını, servis hizmetlerinin neredeyse 3 yıldır durmuş noktada olduğunu dile getirdi.

Filiz Besim, sağlık merkezlerinde de ciddi sorunlar yaşandığını anlattı.

İlaçta Türkiye’nin dış ülkelere uyguladığı ambargolar çözülmüş gibi görünse de sürdüğünü belirten Besim, ilaç tedarikinde sorun yaşandığını kaydetti.

“Sağlık sistemi çökmüştür” diyen Besim, hükümet ve ilgili bakana “konsantre olun ve sağlıkta en azından hastaların günlük sorunlarını çözün” çağrısı yaptı.