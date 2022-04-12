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Besim: Sağlık sorunları halkı vurdu!

CTP Milletvekili Filiz Besim, sağlık sorunlarının “Ciddi boyutta halkı vurduğuna” işaret etti, muhalefet olarak çözüm önerileri de sunduklarını, yaşanan sorunlara çözüm üretilmesi gerektiğini belirtti.

12 Nisan 2022 Salı 18:59
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Besim: Sağlık sorunları halkı vurdu!

CTP Milletvekili Filiz Besim, sağlık sorunlarının “Ciddi boyutta halkı vurduğuna” işaret etti, muhalefet olarak çözüm önerileri de sunduklarını, yaşanan sorunlara çözüm üretilmesi gerektiğini belirtti.

Besim, hiçbir sağlıkçının greve gitmek istemediğini, bir süre önce hekimler sendikasının birtakım görevleri yapmayacaklarını ve sağlıkta ciddi sıkıntılar olduğunu aktarmak için Sağlık Bakanı’ndan randevu talep ettiğini belirtti.

Sağlıkta yaşanan sıkıntıları ve grevin nedenlerini aktaran Besim, yoğun bakımlarda yatak eksikliği bulunduğunu, acilde beş hekim ve yardımcı asistanlarla hizmet verildiğini, ilaç sıkıntısı yaşandığını söyledi.

Besim, ilaç sıkıntısının giderilmediğini dile getirerek, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yeni doğan bölümünde yaşanan bozuk ve bakımı yapılmayan cihazlar gibi eksiklikleri anlattı.

“Yeni devlet laboratuvarı ne zaman tamamlanacak?”

Pestisit analizleri için gereken kitlerin bitmeden önce sağlanması gerektiğini belirten Besim, şu anda kitler bittiğinden analizlerin yapılamadığını söyledi. Besim, yeni Devlet Laboratuvarı’nın ne zaman tamamlanacağını sordu.

Temizlik malzemelerinin hastanelerin kendi bütçesinden karşılandığını söyleyen Besim, ihalelerden temizlik malzemelerinin çıkarılmasının hastaneleri bu hale getirdiğini belirtti.

Besim, “Maalesef hastane yönetimleri bir rulo tuvalet kâğıdına muhtaç durumdadır” dedi.

İlaçları ülkeye getiren tedarik firmalarının Sağlık Bakanlığı’ndan alacaklarını alamadıklarından zora girdiklerini söyleyen Besim, gereken ödemeyi alamadıklarını için ilaç tedarikçilerinin ihalelerden çekildiğini belirtti.

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