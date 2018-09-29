Besim: Tedbirler alıyoruz! yapısal reformlar masaya yatırılacak

Sağlık Bakanı Filiz Besim, yaşanan ekonomik sorunların sağlık alanında da etkilerinin görüldüğünü belirterek “asla umutsuz değiliz, tedbirlerimizi alıyoruz, krizi artıya çevirip yapısal reformları masaya yatıracağız”dedi.

Ankara’da çeşitli temaslar yapan Sağlık Bakanı Filiz Besim, basına demeç verdi.

KKTC’nde doktorların tam gün yasası kapsamında çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek; “ Bizde tam gün yasası ile beklenen hastanede çalışan hekimlerin, özelde ve başka bir hastanede çalışmamalarıdır.”dedi.

Besim, bir yıl önce yapılan bir tüzükle hekimlere Sağlık Bakanlığının vereceği tüzükler doğrultusunda ihtiyaç duyulan özel hastanelerde çalışma izni Sağlık Bakanlığı tarafından bir protokol çerçevesinde verildiğini söyledi.

“Kamu sağlık çalışanları yasamızda hekimlerin mesai saatinden sonra hasta bakma hakkı vardır.”diyen Bakan Besim, hastane altyapılarının çok yeterli olmaması ve personel eksiklikleri nedenlerle yasada olan bu hakkı hekimlere tam anlamıyla veremediklerini vurguladı.

Besim, bu yasaya atfen yapılan bir tüzükle ise Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı protokolle özel hastanelerde ihtiyaç duyulan branşlardaki hekimlere mesai saatlerinden sonra çalışma izni verildiğini söyledi.

Ada ülkesi olduğu için Kuzey Kıbrıs insan kaynaklarının sınırlı olduğunu ifade eden Bakan Besim, özel hastanelerde bazı branşlarda hekim ihtiyacı olduğu zaman Kıbrıs Türk Tabirleri Birliği’ne başvurarak anlaşmalı hocaların gelişinin sağlandığı bilgisini verdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti meclisinde geçtiğimiz dönem doktorların sayıca fazla yer aldığını ancak şu anda 4 hekimin milletvekili olarak görev yaptığını belirten Bakan Besim “hekimlerin politikaya olan ilgisinin azalması ile hekimler politikaya rağbet etmedi. Geçtiğimiz dönemde ‘mecliste bu kadar hekim varken neden sağlık alanında yoluna girmeyen şeyler var ülkede’ söylemleri ile eleştirildi. Siyasi partilerin hekimleri popülizm aracı olarak kullanması da meclisteki hekim sayısının azalmasında etkendir. Siyasi etik açısından ben de bu tavrı doğru bulmuyorum.” açıklamasında bulundu.

Yaşanan ekonomik sorunlara da değinen Bakan Filiz Besim, Kuzey Kıbrıs’ın süreçten kötü etkilendiğini, ekonomik sorunların sağlık alanında etkilerinin de görüldüğünü vurguladı.

“İlaç ve tıbbi malzeme anlamında kötü etkileri yaşamaya devam ediyoruz”diyen Bakan Besim birçok firmanın Sağlık Bakanlığının ihalelerine katılamadığını söyledi.

Besim “Dövizde yüksek artışlar oldu. Bu da alım gücünü düşürerek insanları depresyona sevk etti. Türkiye halkları da Kıbrıslı Türkler de çok daha kötü günler gördü ve bunu da atlatacağız. Asla umutsuz değiliz. Biz de tedbirlerimizi alıyoruz. Bu krizi artıya çevirip yapısal reformları masaya yatıracağız. Sağlıkta kayıt sistemi ile harcanan ilacı tıbbi malzemeyi ve diğer sarf malzemelerini kontrol altına almak zorundayız. Ek mesaileri kontrol altına almak zorundayız.”dedi.

Kıbrıs’ta gerçekleştirilen kongreler ile ilgili değerlendirmelerini paylaşan Sağlık Bakanı Filiz Besim “ Kongrelerde bu süreçten muhakkak etkilenecektir. Çünkü yüksek maliyetli işler. Ama bu süreci de aşacağımıza inanıyorum. Kıbrıs kongre yapmak için ideal bir yer. Tarihi, denizi, havası Kıbrıs kongrelere ev sahipliği yapmaya devam edecektir”ifadelerine yer verdi.

BRT/