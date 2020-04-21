Besim Tibuk:“İsterim KKTC İngiltere’ye bağlansın”

Diyalog Tv’de Dünyaya Bakış programında elinde tespih ile programa katılan Tibuk, Türkiye yönetimine ağır sözler sarf etti.

Programda KKTC’nin Türkiye’ye ulaşım başta olmak üzere birçok konuda bağlı olduğunu ve KKTC’yi kazıkladığını, Türkiye’nin KKTC’ye yeteri kadar yardım etmediğini iddia eden ve Türkiye’yi yönetenlere “yarı cahil” ifadesi kullanan Besim Tibuk’un aynı programda skandal bir ifade kullandığı daha ortaya çıktı.

Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkileri değerlendiren Besim Tibuk, Türkiye ekonomisinin durumunun kötü olacağını söyleyerek, KKTC’nin İngiltere’ye bağlı olmasını istediğini belirtti.

İŞTE O SÖZLER...

Diyalog TV’de konuşan Tibuk, şunları söyledi: “Son 1 aydır Türk Lirası’nın buralara gelmesi, Türk hükümetinin ekonomiyi bilmemesidir. En kötü şey yarı cahildir, Türkiye’de, şimdiki ekonomi acemiliktir. Bunlar hep Batı finansına posta koyma, biz bize yeteriz konusu, IMF’yi öcü gibi göstermekten dolayıdır.

AKP idaresinin Kıbrıs’a olumlu baktığını düşünmüyorum. Türkiye’nin KKTC’yi yüz üstü bırakması hoş bir şey değil, bu da AKP’nin Kıbrıs’a olan düşmanlığından geliyor. Türkiye, KKTC’ye yine büyük kazık atacak, AKP idaresi giderse Kıbrıs rahatlar. AKP’nin düşmanlığı Afrika’daki karikatür krizi ile başladı"