Besim Tibuk:“İsterim KKTC İngiltere’ye bağlansın”

Diyalog Tv’de Dünyaya Bakış programında elinde tespih ile programa katılan Tibuk, Türkiye yönetimine ağır sözler sarf etti.
Programda KKTC’nin Türkiye’ye ulaşım başta olmak üzere birçok konuda bağlı olduğunu ve KKTC’yi kazıkladığını, Türkiye’nin KKTC’ye yeteri kadar yardım etmediğini iddia eden ve Türkiye’yi yönetenlere “yarı cahil” ifadesi kullanan Besim Tibuk’un aynı programda skandal bir ifade kullandığı daha ortaya çıktı.
Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkileri değerlendiren Besim Tibuk, Türkiye ekonomisinin durumunun kötü olacağını söyleyerek, KKTC’nin İngiltere’ye bağlı olmasını istediğini belirtti.
İŞTE O SÖZLER...
Diyalog TV’de konuşan Tibuk, şunları söyledi: “Son 1 aydır Türk Lirası’nın buralara gelmesi, Türk hükümetinin ekonomiyi bilmemesidir. En kötü şey yarı cahildir, Türkiye’de, şimdiki ekonomi acemiliktir. Bunlar hep Batı finansına posta koyma, biz bize yeteriz konusu, IMF’yi öcü gibi göstermekten dolayıdır.
AKP idaresinin Kıbrıs’a olumlu baktığını düşünmüyorum. Türkiye’nin KKTC’yi yüz üstü bırakması hoş bir şey değil, bu da AKP’nin Kıbrıs’a olan düşmanlığından geliyor. Türkiye, KKTC’ye yine büyük kazık atacak, AKP idaresi giderse Kıbrıs rahatlar. AKP’nin düşmanlığı Afrika’daki karikatür krizi ile başladı"
Bunu anası İngiltere de doğurdu galiba.. ee ne de olsa kan ceker
:DBeğen (1) Beğenmedim! (0)
Özü sözü bir.İçi ne ise dışı da öyle. KKTC'ye en büyük yatırımı yapmış kişi. Eğitimli. Dünya ile ilişkili.KKTC vatandaşı olmak için asgari kriterler böyle olmalı.
SEN BU ADAMIN TÜRKİYEDE NE KADAR İNSANIN HAKKINI YEDİĞİNİ BİLİYORMUSUN , BURADA BELEŞTEN MİLYONLAR KAZANMASA İDİ AYNISINI BURADADA YAPARDIBeğen (2) Beğenmedim! (0)
Bu adam iyi bok olsaydı türkiye,den kovmazlardıBeğen (4) Beğenmedim! (1)
Türkiye de salak zaten ama senin ailen bağlanabilir
KKTC senin götün değilki herkese veresin.
Nedir bu başka yere bağımlılık ille istiyorsunuz sizi si.sinler yani tek derdiniz bu bir millet olsun kendini bu kadar si..tirmek ister bravo sizin gibi vatan hainlerine
SEN NEREYE BAĞLISIN
Besimciğim ihanet kervanına hoşgeldin
Kendi basina bir baltaya sap olmayacagindan midir illa bir yere baglanalim fikri. Once Turkiye buraya vali atasin bakalim durum ne olacak da sonra birilerinin mandasi haline gelin!