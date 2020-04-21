Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

Besim Tibuk:“İsterim KKTC İngiltere’ye bağlansın”

Diyalog TV’de Türkiye hükümetine olay yaratan cümleler kullanan Besim Tibuk, KKTC’nin İngiltere’ye bağlanmasını istedi.

21 Nisan 2020 Salı 11:50
2907 Okunma
Besim Tibuk:“İsterim KKTC İngiltere’ye bağlansın”

Diyalog Tv’de Dünyaya Bakış programında elinde tespih ile programa katılan Tibuk, Türkiye yönetimine ağır sözler sarf etti.

Programda KKTC’nin Türkiye’ye ulaşım başta olmak üzere birçok konuda bağlı olduğunu ve  KKTC’yi kazıkladığını, Türkiye’nin KKTC’ye yeteri kadar yardım etmediğini iddia eden ve Türkiye’yi yönetenlere “yarı cahil” ifadesi kullanan Besim Tibuk’un aynı programda skandal bir ifade kullandığı daha ortaya çıktı.

Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkileri değerlendiren Besim Tibuk, Türkiye ekonomisinin durumunun kötü olacağını söyleyerek, KKTC’nin İngiltere’ye bağlı olmasını istediğini belirtti.

İŞTE O SÖZLER...

Diyalog TV’de konuşan Tibuk, şunları söyledi: “Son 1 aydır Türk Lirası’nın buralara gelmesi, Türk hükümetinin ekonomiyi bilmemesidir. En kötü şey yarı cahildir, Türkiye’de, şimdiki ekonomi acemiliktir. Bunlar hep Batı finansına posta koyma, biz bize yeteriz konusu, IMF’yi öcü gibi göstermekten dolayıdır.

AKP idaresinin Kıbrıs’a olumlu baktığını düşünmüyorum. Türkiye’nin KKTC’yi yüz üstü bırakması hoş bir şey değil, bu da AKP’nin Kıbrıs’a olan düşmanlığından geliyor. Türkiye, KKTC’ye yine büyük kazık atacak, AKP idaresi giderse Kıbrıs rahatlar. AKP’nin düşmanlığı Afrika’daki karikatür krizi ile başladı"

Anahtar Kelimeler:
Besim TibukKKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Batandas 2020-04-21 13:06:17

Bunu anası İngiltere de doğurdu galiba.. ee ne de olsa kan ceker

Cevapla
Beğenmedim! (3)
Misafir Avatar
:) 2020-04-21 13:21:47 @Batandas

:D

Beğenmedim! (0)
Avatar
Öz 2020-04-21 13:08:45

Özü sözü bir.İçi ne ise dışı da öyle. KKTC'ye en büyük yatırımı yapmış kişi. Eğitimli. Dünya ile ilişkili.KKTC vatandaşı olmak için asgari kriterler böyle olmalı.

Cevapla
Beğenmedim! (5)
Misafir Avatar
:) 2020-04-21 13:51:36 @Öz

SEN BU ADAMIN TÜRKİYEDE NE KADAR İNSANIN HAKKINI YEDİĞİNİ BİLİYORMUSUN , BURADA BELEŞTEN MİLYONLAR KAZANMASA İDİ AYNISINI BURADADA YAPARDI

Beğenmedim! (0)
Misafir Avatar
girne 2020-04-21 13:31:40 @Öz

Bu adam iyi bok olsaydı türkiye,den kovmazlardı

Beğenmedim! (1)
Avatar
:) 2020-04-21 13:20:43

Türkiye de salak zaten ama senin ailen bağlanabilir

Cevapla
Beğenmedim! (2)
Avatar
ada 2020-04-21 13:29:27

KKTC senin götün değilki herkese veresin.

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
zzxcxzc 2020-04-21 13:50:51

Nedir bu başka yere bağımlılık ille istiyorsunuz sizi si.sinler yani tek derdiniz bu bir millet olsun kendini bu kadar si..tirmek ister bravo sizin gibi vatan hainlerine

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
:) 2020-04-21 12:11:41

SEN NEREYE BAĞLISIN

Cevapla
Beğenmedim! (2)
Avatar
Ergün 2020-04-21 13:31:08

Besimciğim ihanet kervanına hoşgeldin

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
Yorumcu 2020-04-21 13:57:02

Kendi basina bir baltaya sap olmayacagindan midir illa bir yere baglanalim fikri. Once Turkiye buraya vali atasin bakalim durum ne olacak da sonra birilerinin mandasi haline gelin!

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Tüm Yorumlar
İlgili Haberler
Özersay: “Durumun ciddi olduğu konusunda hemfikiriz”
Özersay: “Durumun ciddi olduğu konusunda hemfikiriz”
Andrei Kentlier hayatını kaybetti
Andrei Kentlier hayatını kaybetti
85 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti
85 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim