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Besim: Ülkede şiddet ve cinsel istismarda artış var

Sağlık Bakanı Filiz Besim, işkence, şiddet ve cinsel istismarın ülkemizde giderek artış gösterdiğini, bununla mücadelede kararlı olduklarını söyledi.

19 Ekim 2018 Cuma 13:15
Besim: Ülkede şiddet ve cinsel istismarda artış var

Bakan Besim, Lefkoşa Türk Belediyesi Kadın Sığınma Evi Sorumlusu Bilgen Anayasa ve Şiddete Karşı Yan Yana proje Koordinatörü Dr. Ömür Yılmaz ile bakanlıkta biraraya geldi.

Besim,  Lefkoşa Türk Belediyesi Kadın Sığınma Evi’nin çalışmaları hakkında ve imzalanacak protokolle ilgili bilgilendirildi.

Protokol ile  Aile İçi Şiddet Mekanizması’nın kurulması, özellikle ölüm veya ağır fiziksel şiddet boyutuna ulaşması muhtemel vakaların önlenmesini sağlayacak Risk Değerlendirme ve yönetim sisteminin geliştirilmesi ve koordinasyon içinde uygulanması;  Aile içi şiddet vakalarına müdahalede izlenmesi gereken yolun belirlenmesi ve gerekli eğitim hizmetlerinin sağlanması hedefleniyor.

Sağlık Bakanı Filiz Besim, işkence, şiddet ve cinsel istismarın ülkemizde giderek artış gösterdiğini, bunun insan hakları ihlali olduğunu belirtti.

Bakan Besim, bu konuda mağdur olan kişilere yardım edecek ilgili her kesimin büyük önem taşıdığını kayderek, aile içi şiddete karşı etkin mücadele için Sağlık Bakanlığı olarak her zaman katkı koymaya hazır olduklarını belirtti.

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Sağlık Bakanı BesimFiliz Besimşiddet Ve Cinsel IstismarHaberGündemKıbrıs
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emine 2018-10-19 14:22:22

da bunun neresi komik acaba da gülersiniz anlayamadım sorry

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