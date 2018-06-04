Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
99250
ALTIN
191.045
DOLAR
4.5894
STERLİN
6.1216
EURO
5.3631
10 milyon bakteri ile beraber uyuyoruz!
10 milyon bakteri ile beraber...
Sigaranın zararlı etkisini azaltan 2 besin!
Sigaranın zararlı etkisini azaltan 2...
Bu sorun 4 mevsim terletiyor!
Bu sorun 4 mevsim terletiyor!
Yapay renklendiricilere dikkat!
Yapay renklendiricilere dikkat!
Şahan, Recep İvedik 6'nın afişini yayınladı
Recep İvedik 6'nın afişi yayınlandı

Besim: "Üretimden tüketime gıda güvenliği toplum sağlığı için şart"

Sağlık Bakanı Filiz Besim, üretimden tüketime gıda güvenliğinin, toplum sağlığı için şart olduğunu vurguladı.

04 Haziran 2018 Pazartesi 10:48
Besim: "Üretimden tüketime gıda güvenliği toplum sağlığı için şart"

Lapta Belediyesi ve Alsancak Belediyesi gıda biriminde görevli personele, Sağlık Bakanlığı’nda, “Toplu Tüketim Yerlerinde Sağlıklı Gıdaya Ulaşma” ve “Gıda Denetçisi Nasıl Olmalıdır” konularında eğitim verildi. Eğitimi, gıda yüksek mühendisi Verda Değirmencioğlu verdi.

Katılımcılara, gıda, gıda güvenliği, gıda güvenliğinin amacı, potansiyel tehlikeler, gıdaların uygun şeklinde üretilmesi, işlenmesi, muhafazasında dikkat edilmesi gereken kriterler, gıdaların uygun şekilde işlenmemesi halinde karşılaşılabilecek riskler, tehlikeler vb. başlıkları altında eğitim verildi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, eğitim sonunda katılımcılara Sağlık Bakanı Filiz Besim tarafından katılım belgeleri takdim edildi.

Sağlık Bakanı Filiz Besim, sağlığın her şeyin başı olduğunu, tüketilen gıdaların uygun şekilde üretilmesi, muhafaza edilmesi ve denetiminin büyük bir sorumluluk gerektirdiğini, bu anlamda gıda biriminde görevli personele verilen eğitimin büyük önem arz ettiğini belirtti. 
Besim, üretimden tüketime gıda güvenliğinin, toplum sağlığı için şart olduğunu vurguladı.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2018 yılına ait mali protokol yürürlüğe girdi
2018 yılına ait mali protokol yürürlüğe girdi
Sucuoğlu: “Kendi elimizle 60 milyonun arka bahçesi olacağız”
Sucuoğlu: “Kendi elimizle 60 milyonun arka bahçesi olacağız”
Harmancı: “Lefkoşa’nın 30 yıl sonrasını kurtaracak adımı attık”
Harmancı: “Lefkoşa’nın 30 yıl sonrasını kurtaracak adımı attık”

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim