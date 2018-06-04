Besim: "Üretimden tüketime gıda güvenliği toplum sağlığı için şart"

Lapta Belediyesi ve Alsancak Belediyesi gıda biriminde görevli personele, Sağlık Bakanlığı’nda, “Toplu Tüketim Yerlerinde Sağlıklı Gıdaya Ulaşma” ve “Gıda Denetçisi Nasıl Olmalıdır” konularında eğitim verildi. Eğitimi, gıda yüksek mühendisi Verda Değirmencioğlu verdi.

Katılımcılara, gıda, gıda güvenliği, gıda güvenliğinin amacı, potansiyel tehlikeler, gıdaların uygun şeklinde üretilmesi, işlenmesi, muhafazasında dikkat edilmesi gereken kriterler, gıdaların uygun şekilde işlenmemesi halinde karşılaşılabilecek riskler, tehlikeler vb. başlıkları altında eğitim verildi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, eğitim sonunda katılımcılara Sağlık Bakanı Filiz Besim tarafından katılım belgeleri takdim edildi.

Sağlık Bakanı Filiz Besim, sağlığın her şeyin başı olduğunu, tüketilen gıdaların uygun şekilde üretilmesi, muhafaza edilmesi ve denetiminin büyük bir sorumluluk gerektirdiğini, bu anlamda gıda biriminde görevli personele verilen eğitimin büyük önem arz ettiğini belirtti.

Besim, üretimden tüketime gıda güvenliğinin, toplum sağlığı için şart olduğunu vurguladı.