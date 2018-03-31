Besim: "Yeni laboratuvar yolda"

Yeni Bakış'tan Deniz Abidin'in haberine göre, Sağlık Bakanı Filiz Besim, sağlıkta gelinen durumu, projelerini ve sağlık alanında faaliyete koyduğu denetim mekanizması hakkında Yeni Bakış’a konuştu.

Bakan Besim, laboratuvarda bir buçuk yıl önce çok ciddi bir yangın meydana geldiğini, gerek cihazlar gerekse binanın ciddi zarar gördüğünü anımsatarak, çıkan yangında radyasyon anlamında büyük zarar meydana geldiği için çalışanların moralinin de bozulmasıyla personel eksikliğinin yaşandığını kaydetti. Besim, laboratuvarın bugün itibarıyla Veteriner Dairesi yanında minik bir yere sıkıştırıldığını ifade ederek, laboratuvarın yetersiz olduğunu söyledi. Besim, birçok cihazın yandığını, bazılarının alındığını belirterek, gıda analizleriyle ilgili ciddi bir sıkıntının olmadığını kaydetti. Besim, kanda uyuşturucu ve idrar anlamında tahlil yapılan cihazın ne yazık ki yandığını belirterek, bütçe serbest kalır kalmaz bu cihazın alınacağını söyledi.

“Laboratuvar binası için Bakanlığımıza yer verildi”

Besim, sulardaki bromat tayini konusunda hizmet verilemediğini belirterek, bu cihazı da ivedi bir şekilde alacaklarını kaydetti. Bu yönde yoğun bir çalışma sürdürmekte olduklarını belirten Besim, buradaki en büyük sıkıntının bina olduğunu söyledi. Besim, bu sorun ivedi bir şekilde nasıl aşılabilir diye düşünüldüğünü, BRTK’nın arkasında TAK için başlanan bir binanın olduğunu, yaklaşık 10 yıldır atıl vaziyette durduğunu söyledi. Besim, söz konusu binanın Maliye Bakanlığı üzerinde olduğunu belirterek, Bakanlık ile bir görüşme yaptıklarını, Sağlık Bakanlığı üzerine devredilmesini teklif ettiklerini kaydetti. Besim, mühendislik tespitinin yapıldığını belirterek, onayın geldiğini, söz konusu yerin Sağlık Bakanlığı’na devredilerek laboratuvar için devre konmasının sağlanacağını söyledi.

Filiz Besim, biyolog kimyager anlamında sıkıntının olduğunu belirterek, kamuoyu hizmetleriyle istişare içinde olduklarını kaydetti.

“Kök hücre birimi yakında kuruluyor”

Besim, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ile ilgili 2014 yılında iki ayrı mühendislik biriminden raporların olduğunu belirterek, “bina yorgun” dedi. Besim, Nalbantoğlu’nu gereksiz hasta yoğunluğundan kurtarmak için sağlık merkezlerini güçlendirmek için çalıştıklarını ifade ederek, hastanenin sadece üçüncü basamak denilen ileri tedavilerin yapıldığı bir merkez haline gelmesini istediklerini belirtti. Besim, en ileri tedavilerin Nalbantoğlu’nda yapıldığını söyleyerek, böbrek, kalp nakilleri yanında kök hücre için de birimin yakında kurulacağını kaydetti.

“Nalbantoğlu’nun poliklinik yükünü azaltacağız”

Besim, şöyle devam etti, “Yeni hastane ya da Nalbantoğlu fark etmez, bunlar bizim üçüncü basamak hastanelerimizdir ya da olacaktır. Yapılması gereken Nalbantoğlu’nun poliklinik yükünü ve rutin vaka yükünü azaltıp sadece yapılması gereken vakalara yönlendirmektir. Yeni hastane ile ilgili çizilmiş bir proje yok. Göreve geldiğimizde böyle bir proje bulmadık. 2016 yılında BRTK arkasında geniş bir arazi hastane yapımı için Sağlık Bakanlığı’na verildi. Bizden önceki dönemde öneriler ve istişareler yapıldığını biliyoruz. Bizim ülkemize en uygun hastane nasıl olur diye göreve gelir gelmez bunun etüdünü yapmaya başladık. Bu konu Ankara ziyaretimizde de gündeme geldi. Birkaç hastane gezme fırsatı bulduk. Günün sonunda değerlendirme yapıp, nasıl bir hastane yapılacağı konusunda karar verip yola çıkacağız. Projemiz kendimize has bir hastane yapmaktır. Toplumu çok büyük bir borca sokmadan ancak bize, insan ve nüfus yapımıza uygun bir hastane için araştırma yapmaya başladık.”

“Otomasyon sisteminin yüzde 80’ini tamamladık”

Besim, üzerinde en uğraşılan konunun ise otomasyon sistemi olduğunu belirterek, Meclis’te bunun için iki ay süre verdiğini anımsattı. Otomasyon sisteminin yüzde 80’ini tamamladıklarını ifade eden Besim, sağlık merkezlerinin art arda otomasyona bağlandığını kaydetti. Besim, otomasyon sistemi ile birlikte kamu hastaneleri ve kamu sağlık merkezleri olarak, gerek günlük gerekse aylık hasta sayısının ortaya çıkacağını belirtti. Besim, ODTÜ ile istatistik bakımdan bir çalışma başlattıklarına vurgu yaparak, verilecek olan katkıyla bakanlığımızda biyoistatistik birimin kurulacağı müjdesini verdi. Besim, kayıt yapılan hastaların bütün verilerinin istatistik birime akacağını söyleyerek, verilerin haritalanacağını, ne kadar diyabet, ne kadar kalp, ne kadar kanser vakası olduğunun, en çok hangi kanser türlerinin hangi bölgelerde olduğunun analizinin yapılacağını söyledi.

Besim, bu çalışmanın birkaç ay içinde bitirileceğini belirtti. Statistik verilerin üzerinde çalışıldığı zaman ise sağlık politikasının ona göre organize edileceğini söyleyen Besim, “Bir bölgede çok fazla kanser teşhisi varsa, demek ki o bölge için erken tanı merkezi kurulması gerekir. Bu da alınacak olan veriler sonucunda Sağlık Bakanlığı’nın yapmak zorunda olacağı plan, proje ve sağlık politikası olacaktır” diye konuştu.

“Personel sıkıntımız çok”

Filiz Besim, en büyük sıkıntının ise sağlık personeli eksikliği olduğunu ifade ederek, doktor, hemşire, teknik personel, radyoloji teknikeri gibi sıkıntıların olduğunu söyledi. Besim, yıllar içinde büyüyen nüfusa göre sağlığın kalifiye eleman anlamında büyüyemediğini belirtti. Besim, nüfusla birlikte hekim sayısının da arttığını söyleyerek, özlük haklarının paralel olarak artamadığı için yetiştirilen insan kaynağı ve hekimin adada çok tutulamadığını kaydetti.

Besim, geçen gün yaptıkları Ankara ziyaretinden bahsederek, şöyle devam etti, “Gezdiğimiz bazı hastanelerde Kıbrıslı hekimlerimizi gördük. Kıskandık. Keşke burada olsalardı diye düşündük. Giden kalıyor. Bunun nedeni buradaki eksikliklerdir. Bizim burada bu insanları kazanabilmemiz için daha iyi hastaneler, daha iyi özlük hakları ve daha iyi bir sağlık sistemi yaratmaktır. Doğru şartlar olursa mutlaka bu insanlar kendi ülkelerinde çalışmak isteyeceklerdir”

“Döner sermaye ve özlük haklarını düzelteceğiz”

Besim, ikinci iş yasağıyla ilgili oluşturulan tüzüğün Sağlık Bakanlığı’nın karar vereceği konularda devlette çalışan hekimlerin başka hastanelerde izinlendirilerek çalışabilmesini içerdiğini belirtti. Besim, mahkemenin tüzüğü görüşmeme kararı aldığını hatırlatarak, tüm bunlar sonucunda yasal haklar ne ise yasal olarak sağlığı nasıl çerçevelendireceksek o yönde karar alınacağını kaydetti. Besim, olması olası olan hekim istifalarının ise olmaması için mutlaka döner sermaye ve özlük haklarının düzeltilmesi gerektiğinin altını çizdi. Besim, “Biz bu konulara konsantre olmalıyız. İkinci işe değil” diyerek, hekimlerin hastanelerde hak ettikleri özlük haklarıyla ortam oluşturarak hastanelerde tutulmak zorunda olduklarını söyledi. Besim, Döner Sermaye Yasası’nın da Anayasa’dan döndüğünü belirterek, çalışmalara yeniden başlandığını, yasanın özlük haklarının artırılması için şu anda birkaç kalemden biri olduğunu kaydetti.

“Nalbantoğlu’na dijital santral kuruldu”

Bakan Besim, randevulu sistemle ilgili yapılan şikayetlerin birkaç hafta sonra son bulacağını belirterek, en büyük şikayetin Burhan Nalbantoğlu’ndaki santral sıkıntısı olduğunu söyledi. Besim, Telefon Dairesi ile görüşüldüğünü alınan yardımlarla hastaneye dijital santralin kurulduğunu belirtti.

Besim, randevulu sistemin 10 hattı olduğunu ve vatandaşın daha kolay randevu alacağını belirterek, çok daha kolay servislere ulaşacaklarını kaydetti. Burhan Nalbantoğlu yanında diğer hastanenin de randevulu sisteme geçeceğini ifade eden Besim, buna Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin de dahil olduğunu söyledi.

Besim, yaz sonuna kadar bu konularla ilgili bir sıkıntının kalmayacağını düşündüğünü belirterek, önemli olanın dünyanın kullandığı çağdaş sistemi eş zamanlı olarak ülkeye getirebilmek olduğunu söyledi.

“Esas olan lüks bina değil, kaliteli insandır”

Bakan Besim, sağlıkta esas olanın lüks bina yapmak olmadığını belirterek, binaların içini kaliteli insanla doldurabilmenin önemli olduğunu kaydetti. Besim, “Öyle bir sistem yaratmalıyız ki yurt dışında kalanlar bir an önce kendi ülkelerine gelmek için can atsın. Bu motivasyonu sağlamak zorundayız. Genel olarak sağlıktaki projelerin hepsi de çok önemlidir. Özellikle denetimler üzerinde de çok duruyoruz” diye konuştu.

“Denetim mekanizması kurduk, klinikler denetleniyor”

Besim, ciddi bir denetim mekanizması kurulduğuna dikkat çekerek, haftanın iki günü tüm klinikler ve hastanelere ziyaretler yapılmakta olduğunu belirtti. Bu süre içinde çok fazla kliniğin tarandığına vurgu yapan Besim, bununla birlikte kapalı alanlarda tütün içme yasağını hatırlatarak, “Böyle bir yasamız var, ancak uygulanmıyor. Bu kabul edilebilir olamaz. Bu anlamda da bir ekip kurduk. Mekanlara düzenli bir şekilde denetim yapılıyor. Yapılan denetimlerin sonuçlarını ise haftada bir kamuoyu ile paylaşma kararı aldık” dedi.

“Pet cihazı için start verdik”

Koruyucu sağlık hizmetlerine de çok önem verdiklerinin altını çizen Bakan Besim, “Bu bakımdan bir birim kurmak için bir meslektaşımızı istihdam ediyoruz” dedi. Besim, koruyucu sağlık hizmetlerinin çok daha güzel şekilleneceğini söyleyerek, “Tıpkı statistik birimi, kemik iliği ve kök hücre birimi gibi” dedi. Besim, büyük ihtiyaç olan, hastanenin büyük eksikliği olan pet cihazı alımı için start verildiğini ifade ederek, kısa bir süre sonra devlete mali olarak yük olan hasta sevklerinin dışarıya yapılmasının önleneceğini söyledi.